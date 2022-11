COP27 : HDF et la BEI s’associent pour mettre en place la premiÃ¨re centrale Ã©lectrique solaire Ã  hydrogÃ¨ne vert de Namibie

Le groupe Hydrogène de France SA (HDF), pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, franchit une nouvelle étape dans le développement de la centrale électrique solaire à hydrogène vert Renewstable® à Swakopmund, en officialisant son partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) lors de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) de 2022. Environ 90 MW de panneaux solaires alimenteront des électrolyseurs pour produire de l’hydrogène qui pourra être stocké !

La nouvelle coopération sur l’hydrogène vert entre HDF et la BEI a été annoncée au pavillon namibien de la COP27 par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, le Dr Werner Hoyer, président de la Banque Européenne d’Investissement, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne. « Ce partenariat représente une étape concrète dans la réalisation de l’ambition de la Namibie en matière d’énergie propre. Ce nouvel investissement démontre le leadership de la Namibie dans le domaine de l’hydrogène vert », a déclaré le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie.

Soutenir les investissements dans les énergies propres à travers l’Afrique

« Je tiens à remercier la Banque Européenne d’Investissement pour son soutien continu au développement du projet de Swakopmund. La signature aujourd’hui est une étape clé de notre engagement de longue date avec la BEI pour le projet, qui nous rapproche de la clôture financière en 2023 et du démarrage de la construction du premier projet d’hydrogène vert à grande échelle en Afrique » déclare Nicolas Lecomte, directeur de HDF pour l’Afrique australe et orientale. « La Banque Européenne d’Investissement travaille avec des partenaires de premier plan pour soutenir les investissements dans les énergies propres à travers l’Afrique. Je suis heureux que la BEI travaille en étroite collaboration avec HDF Energy pour exploiter le potentiel solaire et éolien de la Namibie et ouvrir des opportunités pour la transition énergétique. Notre accord confirmé aujourd’hui lors de la COP27 avec HDF contribuera à accélérer le déploiement à grande échelle d’infrastructures d’hydrogène vert en Namibie sur la base d’investissements éprouvés en Amérique du Sud. », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque Européenne d’Investissement. L’accord a été signé par Maria Shaw-Barragan, directrice des prêts de la BEI pour l’Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, l’Asie et l’Amérique latine et Nicolas Lecomte, directeur de HDF pour l’Afrique australe et orientale, et en présence de Lipumbu Shiimi, ministre des Finances de la Namibie. Le nouvel accord entre HDF Energy et la Banque Européenne d’Investissement a été dévoilé parallèlement à l’annonce d’une nouvelle facilité de prêt souverain de 500 millions d’euros par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie pour développer la filière hydrogène vert dans le pays.

Le projet alimentera en électricité solaire propre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 140 000 personnes

HDF Energy développe le projet Renewstable® Swakopmund, une centrale électrique solaire à hydrogène vert, dans la région d’Erongo en Namibie. Sa construction commencera en Namibie au premier trimestre de 2023, selon un haut responsable régional. Budget du projet : environ 170 millions de dollars américains). Wilfried Groenewald, chef du conseil municipal de Swakopmund, a confirmé qu’ HDF Energy avait déjà obtenu un terrain de 400 hectares à l’est de la ville réputée pour ses plages propres et son architecture coloniale allemande.

Selon Wilfried Groenewald, le gouvernement namibien a déjà donné son autorisation à l’entreprise française pour la réalisation du projet. Plus de 90 MW de panneaux solaires alimenteront des électrolyseurs pour produire localement de l’hydrogène qui pourra être stocké. Une fois opérationnel, le projet alimentera en électricité solaire propre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 140 000 personnes et renforcera le réseau électrique, contribuant ainsi directement à la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Namibie qui dépend des importations de l’Afrique du Sud voisine. La nouvelle coopération de la BEI avec HDF Energy pour le projet Renewstable® Swakopmund accélère la mise en œuvre du projet, permet à la Namibie de baisser le prix de l’électricité pour les consommateurs finaux et de lancer la mise en œuvre des investissements dans l’hydrogène vert et le développement des compétences techniques en hydrogène vert en Namibie.