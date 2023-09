Revue de presse / La rubrique DÃ©cryptage de LibÃ©ration Ã©voque une filiÃ¨re franÃ§aise du solaire qui veut sortir de lâ€™ombre

La rédaction de Libération se penche sur le photovoltaïque. Le quotidien estime qu’encore balbutiant dans l’Hexagone, le secteur du solaire est appelé à jouer un rôle majeur dans la production d’électricité d’ici à 2035. D’immenses usines vont sortir de terre pour tenter de sortir de la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Pour Libération, « la filière photovoltaïque illustre parfaitement la manière dont le Vieux Continent s’est désindustrialisé au profit de la Chine. Alors que l’Europe solaire regardait droit dans les yeux le Japon et les Etats-Unis, les deux autres acteurs principaux du secteur en l’an 2000, Pékin y a fait irruption cinq ans plus tard pour exploser les compteurs, faisant passer sa capacité de production de 0 à 300 GW aujourd’hui. Les industriels chinois du solaire en ont profité pour partir à la conquête du monde. Les chiffres de cette domination donnent le tournis. Selon McKinsey, 79% du silicium, 95 % des lingots et wafers, 76 % des cellules et 68 % des panneaux sont aujourd’hui fabriqués en Chine en 2020. L’Europe est devenue entièrement dépendante de l’Asie ».

Reste comme l’écrit Damein Dole que les temps changent. Les annonces de construction de gigafactories se multiplient sur le Vieux Continent : ces usines géantes construiront wafers, cellules et modules photovoltaïques, évitant le transport par porte-conteneurs depuis l’Asie et créant au passage des dizaines de milliers d’emplois qualifiés. Un décryptage à découvrir dans le quotidien.

