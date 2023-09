EnerGaÃ¯a 2023 : du concret Ã©nergÃ©tique pour un futur proche dÃ©sirable

Seul salon français qui traite de toutes les énergies renouvelables, EnerGaïa se tiendra les 13 et 14 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier. Porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le forum EnerGaïa s’est imposé au fil des éditions comme un rendez-vous international majeur des professionnels des EnR. Cette édition proposera des solutions pour accélérer le recours aux énergies renouvelables face à l’urgence énergétique.

400 exposants, 100 conférences, ateliers et pitchs, l’ouverture d’un 4ème hall, 14 000 professionnels attendus, 3 pavillons majeurs (Mobilité & Transport durables, Bâtiment durable, Espace Emploi Formation). Energaia, événement incontournable des EnR, a doublé de taille en 2 ans. Cette année, la conférence d’ouverture du salon sera tournée vers la jeunesse autour du thème : « Jeunes et entreprises au cœur de la transition : comment mieux vivre et travailler demain ? » La jeune génération est celle qui subira de plein fouet les effets du changement climatique, et à qui il revient de poursuivre les efforts pour bâtir une société durable. La conférence plénière d’ouverture se penchera sur les évolutions souhaitables du travail, les exigences des jeunes et la signification d’une véritable responsabilité sociale des entreprises. Elle accueillera la philosophe et sociologue Dominique Méda et Salomé Saqué, journaliste et autrice du récent ouvrage Sois jeune et tais-toi. D’autres personnalités se joindront à elles pour débattre de ce sujet d’actualité.

Pré-enregistrement obligatoire et gratuit

. Agenda : Mercredi 13 décembre 2023 de 9h à 18h / Jeudi 14 décembre 2023 de 9h à 17h

. Adresse : Parc des Expositions de Montpellier, Entrée Hall B2. Parkings gratuits, Accès Tramway ligne 3 arrêt Parc Expo

www.energaia.fr/