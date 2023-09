Neoen est devenu le premier Ã©nergÃ©ticien renouvelable Ã  passer le cap des 3 GW en Australie

Neoen a atteint 3,3 GW de capacité en opération ou en construction en Australie, confirmant sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays. Ces 3,3 GW se décomposent en 2 GW de capacité de production d’électricité – répartis à parts égales entre le solaire et l’éolien – et 1,3 GW / 2,8 GWh de capacité de stockage.

Neoen dispose désormais de 3,3 GW d’actifs en opération ou en construction en Australie, confirmant sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays. A ce jour, Neoen y a déjà investi plus de 4 milliards de dollars australiens et ses actifs représentent près de 10% des grandes centrales solaires au sol, 10% de l’éolien terrestre et 45% des grandes batteries.

Un acteur de long terme en Australie

Neoen détient 20 centrales en opération ou en construction, qui représentent 2 GW de capacités de production solaire et éolienne (à parts égales) et 1,3 GW / 2,8 GWh de capacité de stockage. Année après année, Neoen a su créer toujours plus de valeur, en exploitant les synergies et les opportunités offertes par le développement et l’exploitation de ses différents actifs. L’expérience accumulée dans chacune de ces trois technologies lui a permis de maximiser les économies d’échelle et de réaliser des projets plus grands, plus complexes et plus performants. Le fait de posséder et d’opérer ses propres actifs dans la durée – un élément central de la politique de Neoen – lui a permis de développer une expertise interne dans chaque étape de la vie des projets, à l’instar de son Centre de Contrôle Opérationnel unique dans le secteur. Situé à Canberra, celui-ci supervise l’ensemble des centrales et assure les opérations sur le marché de l’énergie 24h/24 et 7j/7.

Force d’innovation

Tout en développant et construisant ses projets, Neoen a été à l’avant-garde de l’identification et de la mise au point de solutions innovantes permettant d’accélérer la transition énergétique. Ainsi, en 2017, Neoen a relevé le défi de construire et de mettre en service la première grande batterie au monde (100 MW) en moins de 100 jours : Hornsdale Power Reserve (HPR), en South-Australia dont la puissance a ensuite été portée à 150 MW / 193,5 MWh, et qui n’a cessé de démontrer l’efficacité des batteries pour stabiliser le réseau électrique et faire baisser le coût de l’énergie. HPR est également devenue en 2022 la première batterie au monde à fournir au réseau des services d’inertie à grande échelle. Par la suite, c’est la Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) qui est devenue la plus grande batterie d’Australie, place qu’elle a conservée depuis sa mise en service en 2021. Neoen a également développé des offres particulièrement innovantes pour ses clients grâce à sa grande expertise technique et son portefeuille multi-technologies, telles que le premier contrat de batterie virtuelle du monde, signé avec AGL Energy, ou son premier PPA baseload, conclu avec BHP, afin d’alimenter en énergie la mine Olympic Dam.

Des objectifs ambitieux pour 2030

Neoen Australia a démarré avec une petite équipe à Sydney et compte désormais 7 bureaux, plus de 100 collaborateurs, avec une présence dans chaque état. Fort d’un important portefeuille de projets en développement, Neoen a l’intention d’investir plusieurs milliards de dollars australiens et d’atteindre environ 10 GW en opération ou en construction en 2030. Son ambition est d’opérer des actifs extrêmement compétitifs dans chacune de ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) au sein de chaque état et de s’appuyer sur ce portefeuille multi-technologies pour concevoir les solutions du futur pour le réseau comme pour ses clients.