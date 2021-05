Revue de presse : GuÃ©rande veut carburer au solaire

A lire sur l’Echo de la Presqu’île guérandaise et de Saint-Nazaire, un papier consacré aux nombreux projets solaires existants ou à venir de la municipalité de Guérande. La commune a déjà commencé par l’installation en 2019, de 69 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 21 kWc en autoconsommation sur 115 m² du toit terrasse de l’hôtel de ville. Le même principe d’autoconsommation sera appliqué à la future nouvelle école. Une réflexion est aussi menée pour doter l’école d’un chauffage solaire. Le futur centre technique municipal produira lui aussi son électricité. Des ombrières, recouvertes de panneaux solaires, devraient également fleurir sur le parking du complexe sportif. D’autres ombrières verront le jour sur le parking de la piscine et sur celui sis dans le prolongement de la coulée verte. Un site « développement durable », puisque se trouvent déjà un garage à vélo sécurisé et bientôt une station gonflable solaire pour les vélos. Tout cela sous l’œil acéré de l’Architecte des bâtiments de France qui a posé un préalable : pas de panneaux solaires intra-muros. Un reportage intéressant à consulter sur le site du magazine !

