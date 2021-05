Meyer Burger ouvre une usine de modules de haute technologie Ã  Freiberg, en Allemagne

Après avoir ouvert une usine de production de cellules solaires à Thalheim (Bitterfeld-Wolfen, Saxe-Anhalt) il y a quelques jours, Meyer Burger Technology vient désormais d’ouvrir comme prévu son usine de modules de haute technologie à Freiberg (Saxe). Le début d’une belle aventure industrielle européenne pour concurrencer la production asiatique !

L’ancienne usine Solarworld, rénovée par Meyer Burger en seulement 8 mois, va donc se remettre à vibrer au son des cliquetis des robots qui fabriquent des modules solaires. Hoquet de l’histoire ! Des lignes de production SmartWire y ont été installées avec une capacité nominale annuelle de 400 MW soit environ 3000 modules par jour après l’achèvement de la montée en puissance.

Capacité d’1 GW dès que possible

Le lancement de cette usine de fabrication la plus moderne et la plus écologique d’Europe en son genre a permis la création de plus de 200 nouveaux emplois hautement qualifiés. L’extension à 1 GW – au lieu des 800 MW comme prévu auparavant sur le site de Freiberg – est préparée et sera ciblée dès que possible, avec là encore, à la clé, le recrutement de nouveaux salariés. Avec l’ouverture des deux sites de production, la sécurisation de toutes les chaînes d’approvisionnement et la mise en place des organisations de fabrication et de vente, les étapes clés de la transformation de Meyer Burger d’un fournisseur « pure player » d’équipements et de technologies à un fabricant intégré de cellules solaires et de modules solaires ont été franchies. Le plan de charge est respecté…

Des modules sans plomb

Meyer Burger a opté pour la technologie à hétérojonction pour ses cellules solaires. Ces dernières ont l’avantage par rapport aux cellules conventionnelles de convertir plus de lumière solaire en énergie notamment en cas de forte nébulosité. Pour les modules, la technologie d’interconnexion de cellules SmartWire développée et brevetée par Meyer Burger en Suisse augmente encore l’efficacité des panneaux et garantit une durée de vie supérieure à la moyenne. De plus, les modules Meyer Burger sont totalement sans plomb par rapport aux produits concurrents. Les modules peuvent ainsi être recyclés dans le respect de l’économie circulaire. L’ouverture des deux usines a lieu dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. PDG Gunter Erfurt a déclaré : «J’attends avec impatience le début de la production de modules à Freiberg. La puissance innovante de l’industrie solaire et une politique industrielle tournée vers l’avenir peuvent créer des milliers d’emplois durables en Allemagne et en Europe.”

Meyer Burger ouvre une usine de modules de haute technologie à Freiberg, en Allemagne

Après avoir ouvert une usine de production de cellules solaires à Thalheim (Bitterfeld-Wolfen, Saxe-Anhalt) il y a quelques jours, Meyer Burger Technology vient désormais d’ouvrir comme prévu son usine de modules de haute technologie à Freiberg (Saxe). Le début d’une belle aventure industrielle européenne pour concurrencer la production asiatique !

L'ancienne usine Solarworld, rénovée par Meyer Burger en seulement 8 mois, va donc se remettre à vibrer au son des cliquetis des robots qui fabriquent des modules solaires. Hoquet de l’histoire ! Des lignes de production SmartWire y ont été installées avec une capacité nominale annuelle de 400 MW soit environ 3000 modules par jour après l'achèvement de la montée en puissance.

Capacité d’1 GW dès que possible

Le lancement de cette usine de fabrication la plus moderne et la plus écologique d'Europe en son genre a permis la création de plus de 200 nouveaux emplois hautement qualifiés. L'extension à 1 GW - au lieu des 800 MW comme prévu auparavant sur le site de Freiberg - est préparée et sera ciblée dès que possible, avec là encore, à la clé, le recrutement de nouveaux salariés. Avec l'ouverture des deux sites de production, la sécurisation de toutes les chaînes d'approvisionnement et la mise en place des organisations de fabrication et de vente, les étapes clés de la transformation de Meyer Burger d'un fournisseur « pure player » d'équipements et de technologies à un fabricant intégré de cellules solaires et de modules solaires ont été franchies. Le plan de charge est respecté…

Des modules sans plomb