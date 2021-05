BayWa r.e. acquiert le développeur Enerpole dans une logique de croissance externe

BayWa r.e. poursuit sa forte croissance en France avec l’acquisition du développeur éolien et solaire Enerpole, depuis longtemps un partenaire privilégié de BayWa r.e..

Pionnier du développement des énergies renouvelables, Enerpole a été créé en 2005 à Carcassonne dans l’Aude, terre de soleil et vent.

Un portefeuille de projets de près de 300 MW solaires et 300 MW éoliens

Basé dans la capitale audoise mondialement connue pour sa Cité, Enerpole a été créé en 2005 par son président Jean-Paul Boulze, pionnier de l’éolien qui a débuté en 1998 avec l’un des premiers parcs éoliens français à Sallèles-Limousis (11). La société emploie 8 personnes et dispose d’une grande expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Enerpole apporte à BayWa r.e. un portefeuille de projets de 600 MW, dont près de 300 MW solaires et 300 MW éoliens. “Nous travaillons avec BayWa r.e. depuis des années. Les deux entreprises partagent une culture commune du développement de projets dans le respect des hommes et des femmes, de l’environnement et des territoires”, explique Jean-Paul Boulze, fondateur d’Enerpole. “BayWa r.e. nous est apparu comme le repreneur le plus naturel pour prendre la suite de la démarche engagée par Enerpole, avec la confiance des salariés de l’entreprise.”

BayWa r.e. poursuit sa forte croissance en France et détient désormais un portefeuille de 2,2 GW de projets

Cette acquisition est un marqueur fort de la croissance de BayWa r.e. des trois dernières années. L’entreprise, qui emploie 130 personnes en France, a triplé ses effectifs en trois ans, et prévoit de recruter encore 30 personnes cette année. Actif dans l’hexagone depuis 2005, BayWa r.e. a déjà installé et mis en service 315 MW de parcs éoliens et solaires et assure la gestion technique et commerciale de près de 600 MW. Le portefeuille de projets en développement de BayWa r.e. atteint désormais 2,2 GW (1 GW éoliens et 1,2 GW solaires) en France. “L’acquisition d’Enerpole est cohérente avec la stratégie de développement de BayWa r.e. en France, un des marchés clé du groupe, qui représente 20% de ses résultats” détaille Can Nalbantoglu, Président de BayWa r.e. France. A l’échelle mondiale, BayWa r.e. a mis en service près de 4 GW et gère l’exploitation de 10 GW de parcs éoliens et solaires. Elle détient 13,7 GW de projets en développement. La récente entrée au capital de l’investisseur EIP permettra à BayWa r.e. de déployer massivement les énergies renouvelables et d’être un véritable leader de la transition énergétique.

Une présence renforcée en Occitanie

BayWa r.e. se dote avec Enerpole d’une septième agence française, à Carcassonne, et renforce sa présence en Occitanie où la société emploie déjà 10 salariés depuis son agence de Montpellier (34), ainsi que 2 techniciens de maintenance solaire près de Toulouse. Plusieurs recrutements supplémentaires sont prévus en 2021, permettant de doubler le nombre de salariés du groupe dans la région en deux ans. “Nous avons une approche territoriale visant à répondre aux enjeux de chaque région” explique Can Nalbantoglu, Président de BayWa r.e. France. “L’Occitanie est la 3ème région en termes de puissance éolienne installée, avec 1659 MW installés et la 2ème région solaire, avec 2195 MW, Son potentiel et la grande qualité de sa ressource solaire et éolienne en font naturellement une région stratégique pour le développement des énergies renouvelables en France où nous souhaitons renforcer notre présence.” BayWa r.e. exploite d’ores et déjà 5 parcs solaires, soit une capacité totale de 45 MW en Occitanie et dispose de plus de 200 MW en développement dans cette région.