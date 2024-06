Revue de presse : Destination Climat rÃ©alise un focus sur les EnR au service de l’Ã©lectromobilitÃ©

Une cohabitation qui a réussi pour les EnR ! Dans le dernier numéro de “Destination Climat”, le magazine consacre un dossier complet sur la grande itinérance pour la mobilité électrique. On constate que EnR et mobilité électrique vont de pair. En effet, d’une part, un parc auto grandissant permet des solutions significatives de stockage des EnR, et d’autre part, la fourniture d’électricité locale produite par les EnR permet d’assurer une électricité verte, ce que la majorité des opérateurs de bornes propose aux automobilistes. Un programme commun efficace qui lutte contre les émissions de CO2. A lire !

www.calameo.com/read/0071358556177584ddfad?authid=AB1eVbv7ekPK