Installation dâ€™un carport MA PERGOLA SOLAIRE chez le Concessionnaire Mercedes-Benz de Perpignan

L’Entreprise Art et Créations a installé un carport solaire HARMON-E de la marque MA PERGOLA SOLAIRE chez le Concessionnaire Mercedes-Benz Monopole Automobiles à Perpignan mi-Mai. Une démo sympa qui ne demande qu’à voir le soleil au plus vite…

L’ombrière solaire met en valeur le dernier modèle électrique EQB de chez Mercedes-Benz, qui est exposé élégamment sous ce dispositif novateur. Le carport solaire de MA PERGOLA SOLAIRE ne se contente pas d’être un simple abri photovoltaïque, il se transforme en une station de recharge pour la voiture électrique. Les futurs Propriétaires de l’EQB pourront rouler 30 000* km par an grâce au soleil. Le concessionnaire Monopole Automobiles met également en avant la borne de recharge Mercedes-Benz, venant compléter l’écosystème électrique en constante évolution de la marque. Cette initiative confirme l’engagement et la volonté de la marque Mercedes-Benz, à travers le Concessionnaire Monopole Automobiles à Perpignan, de se tourner vers une mobilité électrique et durable.

*Donnée indicative calculée à partir de la consommation du véhicule MERCEDES-BENZ EQB / Productible de Perpignan / Carport HARMON-E (3×3) équipé de panneaux solaires de 400 Wc.