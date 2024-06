Le premier van 100 % auto-alimenté a débuté son tour de Suisse le 14 juin dernier

Soleva, le campervan 100 % auto-alimenté à l’énergie solaire, a pris la route le 14 juin dernier pour un tour de Suisse. Ce van innovant, équipé d’une des hautes technologies de panneaux solaires légers du CSEM, traversera plus de 100 communes, avec des arrêts clés dans les villes de Lausanne, Zurich, Davos, Lugano et Sion.

En 2021, Curdin Wüthrich, ingénieur passionné de mobilité douce, et quatre de ses amis se lancent un défi audacieux : transformer un vieux van de 1987, fonctionnant au diesel, en un campervan 100 % propre.

Un tour de Suisse 100% à l’énergie solaire : le projet fou de cinq alumnis de l’EPFL

Pour atteindre cet objectif, ce van devra rouler à la seule force du soleil. Alors fraîchement diplômés de l’EPFL, ils créent ensemble l’association Soleva et se lancent dans l’aventure. Trois ans plus tard, c’est un pari réussi. Le van a conservé ses jolies couleurs estivales ; en revanche, sa motorisation thermique a été remplacée par un moteur électrique et des batteries, tandis qu’une installation solaire déployable sur le toit lui permet de rouler et fonctionner entièrement à l’énergie solaire. L’intérieur aussi a bénéficié d’un relooking 100% écolo. Aménagé avec des matériaux recyclés, locaux et durables, il peut accueillir trois couchettes ainsi qu’un espace cuisine et salle de bains. ”Ce projet n’est pas seulement une prouesse technique, mais aussi une démonstration inspirante de ce que la passion, l’innovation et la détermination peuvent accomplir“, déclare Curdin Wüthrich, Co-Fondateur et CEO à Soleva.

Le CSEM, un partenaire photovoltaïque clef

Le cœur technologique du van Soleva repose sur ses panneaux solaires haute performance. Développés par le CSEM en collaboration avec le PV-Lab de EPFL, ces panneaux légers sont orientables, permettant d’optimiser l’énergie produite tout au long de la journée. Grâce à cette technologie, les panneaux peuvent alimenter tous les besoins du véhicule et recharger jusqu’à 150 km par jour, avec de surcroìt une autonomie totale offerte par les batteries de près de 250 km. La conversion et l’électrification du van ont présenté des défis significatifs, notamment en raison des exigences légales strictes en matière d’homologation en Suisse et de la complexité technique du système. “Des projets comme Soleva nous offrent l’opportunité de tester et d’améliorer l’application de nos panneaux légers pour la mobilité et les stations électriques mobiles.” confie Matthieu, Group Leader Solar Modules au CSEM.

Un pas décisif vers une mobilité à faible empreinte carbone

” Le CSEM et le PV-Lab sont heureux d’avoir participé au projet Soleva, en particulier à l’ajout de 1350 W de puissance solaire basée sur une technologie de modules PV légers et résistants à la grêle.” ajoute Antonin, Focus Area Manager pour Modules PV intégrés et légers au CSEM et Team Leader au PV-Lab de l’EPFL. Ce tour de Suisse marque le début d’une phase de tests cruciaux pour évaluer le fonctionnement du prototype. Les apprentissages issus de cette aventure serviront à améliorer le concept et à explorer des opportunités de partenariat pour une industrialisation future. Soleva envisage de transformer davantage de véhicules utilitaires et de transport professionnel, contribuant ainsi à une mobilité plus durable et respectueuse de l’environnement. “Ce partenariat avec le CSEM a été essentiel pour faire du van Soleva un exemple concret de ce que peut être la mobilité durable à travers des solutions technologiques avancées et innovantes”, conclut Tobia Wyss, responsable intégration solaire à Soleva.