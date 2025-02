RÃ©volution dans la sÃ©curitÃ© des toits : RENOLIT ALKORPLAN propose un nouveau chemin de circulation antidÃ©rapant

Les produits de toiture RENOLIT ALKORPLAN présentent le nouveau chemin de circulation antidérapant , une membrane polyvalente et robuste conçue pour améliorer la sécurité en fournissant une surface antidérapante. Cette membrane de toiture souple en PVC renforcée en polyester présente une surface texturée, ce qui la rend idéale pour créer des chemins de circulation antidérapantes pour l’entretien et l’accès aux toitures neuves ou existantes (p. ex., toits avec panneaux photovoltaïques, accès d’urgence, etc.).

Avec la classe de résistance au glissement la plus élevée pouvant être certifiée selon la norme DIN EN 16165, annexe B et C, ce produit innovant et polyvalent est le résultat de l’expérience et du savoir-faire du groupe RENOLIT : la membrane est basée sur une technologie développée par la division des produits de piscine. Cette collaboration multifonctionnelle garantit que le chemin de circulation antidérapant RENOLIT ALKORPLAN est conçue pour résister à diverses conditions environnementales tout en conservant ses propriétés antidérapantes.