Entech signe un contrat de plus de 30 Mâ‚¬ pour la fourniture de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS)

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, annonce la signature d’un contrat de construction multisite d’une puissance totale de plus de 50 MW/100 MWh pour la fourniture de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS1) raccordés au réseau électrique moyenne tension (HTA).

Entech annonce la signature d’un contrat record pour la société portant sur la construction de systèmes de stockage par batterie destinés à équiper plusieurs sites répartis sur l’ensemble de l’hexagone pour le compte d’un opérateur français du secteur de l’énergie. Sa mise en œuvre sera assurée entre mars 2025 et novembre 2026 par Entech Construction, l’activité d’Entech qui regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage. Ce contrat de plus de 30 M€ devrait représenter au moins 15 M€ de chiffre d’affaires 2025. Les systèmes de stockage fournis par Entech permettront de valoriser le patrimoine foncier de son client en offrant des services de régulation de fréquence au réseau de distribution de moyenne puissance (HTA) géré par Enedis.

Rappelons que la France possède 2 types de réseaux électriques : un réseau de transport de l’électricité sur de longues distances, constitué de lignes haute tension (HTB) et très haute tension (HTB2) ; et un réseau de distribution à l’échelle locale constitué de lignes moyenne tension (HTA) et basse tension (BT). Le réseau moyenne tension (HTA) assure le transport de l’électricité à l’échelle locale vers les petites industries, les PME et les commerces. La tension de ces lignes doit rester comprise entre 15 kV et 30 kV (source Enedis).

Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech : « Ce succès commercial historique matérialise la force de notre modèle et le bien fondé de notre stratégie. Les investissements engagés au cours des dernières années et la mobilisation de nos équipes ont également été décisifs dans cette réussite qui démontre notre capacité à nous positionner sur des projets d’envergure en préservant les valeurs qui font notre différence : ancrage territorial, innovation et bienveillance au service de la performance et de la réussite de la transition énergétique. Ce nouveau contrat est également un encouragement dans l’exécution de notre feuille de route et l’atteinte de nos ambitions : franchir à l’horizon 2029 le cap des 300 M€ associé à une marge d’EBITDA de 20 à 25%. ».