Fronius Argeno : un onduleur de 125 kW, un concentrÃ© de bonnes Ã©nergies

Le nouveau Fronius Argeno de 125 kW est conçu pour tirer le meilleur parti des systèmes photovoltaïques commerciaux. Il affiche un rendement allant jusqu’à 99,1 %, ce qui réduit les pertes de conversion à un minimum. L’onduleur de 125 kW peut être surdimensionné jusqu’à 200 %. Avec dix trackers MPP puissants, il optimise le rendement énergétique, même pour les systèmes complexes avec différentes orientations et inclinaisons des modules.

La protection intégrée contre les surtensions et le système de sécurité de l’information certifié garantissent le plus haut niveau de sécurité pour les systèmes photovoltaïques ainsi que pour les données personnelles. Le Fronius Argeno est facile à installer et dispose d’un concept multi-MPPT ainsi que d’une large plage de tension.

Le Fronius Argeno est fabriqué en Autriche, au cœur de l’Europe, conformément aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Il établit de nouvelles normes pour les projets photovoltaïques commerciaux et industriels. Début des ventes : à partir de mi-mai prochain !