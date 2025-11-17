CalyWattSol et CalycÃ© fusionnent pour devenir CalycÃ© Sun, lâ€™agrivoltaÃ¯sme en ligne de mire

CalycÃ©, acteur historique du dÃ©veloppement de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables, fusionne avec CalyWattSol, pure player de lâ€™agrivoltaÃ¯sme, pour crÃ©er CalycÃ© Sun, un acteur intÃ©grÃ© et engagÃ© au service de la transition Ã©nergÃ©tique et du monde agricole.

AprÃ¨s plusieurs mois de travail main dans la main, la fusion entre CalycÃ© et CalyWattSol marque une Ã©tape majeure. Elle unit deux entreprises pionniÃ¨res et complÃ©mentaires : CalycÃ©, fondÃ©e en 2011 par des agriculteurs et ancrÃ©e dans les communautÃ©s rurales, pionniÃ¨re dans le dÃ©veloppement de projets dâ€™Ã©nergie renouvelable et implantÃ©e Ã Reims, et CalyWattSol, basÃ©e Ã Toulouse, reconnue pour son expertise dans la conception et le dÃ©veloppement de projets agrivoltaÃ¯ques au service des exploitations agricoles. Ensemble, elles forment dÃ©sormais CalycÃ© Sun, portÃ©e par une conviction commune : accompagner la transition Ã©nergÃ©tique Ã travers des projets agrivoltaÃ¯ques cohÃ©rents, dÃ©veloppÃ©s par et pour les agriculteurs.

Une fusion au service des agriculteurs et des territoires

Lâ€™ambition de CalycÃ© Sun est claire : porter des projets agrivoltaÃ¯ques responsables, utiles et crÃ©ateurs de valeur, co-construits avec les exploitants agricoles et les acteurs du territoire. Cette union permet Ã la nouvelle entitÃ© de s’appuyer sur une Ã©quipe Ã©largie, une capacitÃ© financiÃ¨re renforcÃ©e grÃ¢ce Ã lâ€™entrÃ©e au capital de RIVE Private Investment, WATTS.Green et CrÃ©dit Agricole Nord Est Partenaires, et une double lÃ©gitimitÃ© : celle d’un acteur historique des Ã©nergies renouvelables Ã fort ancrage agricole (CalycÃ©) et celle d’un spÃ©cialiste reconnu de lâ€™agrivoltaÃ¯sme (CalyWattSol). Â« Du Nord au Sud, de l’Est Ã l’Ouest, nous partageons dÃ©sormais un mÃªme nom, une mÃªme identitÃ© et une mÃªme vision. Nous faisons ainsi germer une mÃªme ambition : bÃ¢tir un avenir durable et accompagner durablement la transition agricole et Ã©nergÃ©tique des territoires Â» confie Eric Boban, PrÃ©sident de CalycÃ© Sun.

Une gouvernance bicÃ©phale qui conjugue expertise agricole et vision sociÃ©tale et environnementale

ClÃ©mence Charlet est nommÃ©e Directrice GÃ©nÃ©rale de CalycÃ© Sun.

Originaire dâ€™une famille dâ€™agriculteurs cÃ©rÃ©aliers en Champagne, diplÃ´mÃ©e dâ€™une Ã©cole de commerce, elle occupe pendant quinze ans plusieurs postes de direction au sein du groupe Leroy Merlin. Elle apporte Ã CalycÃ© Sun une vision stratÃ©gique, collective et orientÃ©e rÃ©sultats ainsi quâ€™un attachement profond aux valeurs humaines et territoriales. Sa mission : faire grandir CalycÃ© Sun, accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de projets agrivoltaÃ¯ques cohÃ©rents, durables et sociÃ©taux et renforcer la visibilitÃ© nationale de la marque. Â« Cette fusion donne naissance Ã une entreprise plus forte, plus cohÃ©rente et pleinement tournÃ©e vers lâ€™avenir. CalycÃ© Sun conjugue expertise agricole et maÃ®trise du dÃ©veloppement de projets Ã©nergÃ©tiques pour dÃ©ployer un modÃ¨le agrivoltaÃ¯que au service des exploitations et des territoires. Â»

Paul-Antoine Grasset devient Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint.

IngÃ©nieur et exploitant agricole, passionnÃ© depuis toujours par le monde rural, il a consacrÃ© 19 ans de sa carriÃ¨re au CrÃ©dit Agricole, oÃ¹ il a accompagnÃ© de nombreux projets de dÃ©veloppement dâ€™entreprises de la filiÃ¨re agricole et agroalimentaire. Il a notamment contribuÃ© Ã lâ€™investissement de CrÃ©dit Agricole Nord Est Partenaires dans CalycÃ© Sun avant de rejoindre lâ€™entreprise. Il apporte une expertise agricole opÃ©rationnelle, au plus prÃ¨s du terrain, une capacitÃ© Ã structurer des modÃ¨les Ã©conomiques solides et une vision durable du dÃ©veloppement. Sa mission : piloter une croissance responsable, garantir la continuitÃ© de lâ€™expertise agricole et lâ€™ancrage territorial des projets. Â« Notre ambition est claire : accompagner les agriculteurs dans la transition, en respectant la terre et ceux qui la cultivent. Avec cette fusion, nous disposons aujourdâ€™hui des moyens pour dÃ©ployer nos projets Ã plus grande Ã©chelle, tout en gardant notre ADN agricole. Â»

Â

Cette gouvernance illustre la rencontre du monde agricole et de la transition Ã©nergÃ©tique, au service dâ€™un modÃ¨le dâ€™entreprise ancrÃ©, agile et motivÃ© par les enjeux de durabilitÃ©.

Â

EncadrÃ©

Quid de CalycÃ© SunÂ ?

BasÃ© Ã Reims et Ã Toulouse, CalycÃ© Sun est un acteur national de lâ€™agrivoltaÃ¯sme. Le groupe rÃ©unit 32 collaborateurs et dÃ©veloppe plus de 60 projets reprÃ©sentant 1 GWc de puissance solaire. NÃ© de la fusion entre CalycÃ© et CalyWattSol, CalycÃ© Sun associe expertise agricole et savoir-faire photovoltaÃ¯que pour proposer une offre intÃ©grÃ©e : identification fonciÃ¨re, conception agronomique, dÃ©veloppement, financement et suivi des performances agricoles et Ã©nergÃ©tiques. Lâ€™entreprise conÃ§oit des solutions agrivoltaÃ¯ques durables, au service des exploitants et des territoires.