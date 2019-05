ComWatt : lâ€™innovation au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique !

De quelles innovations avons-nous vraiment besoin pour réussir notre transition énergétique ? Pendant de longues années la question ne se posait pas, avec un système électrique éprouvé, reposant sur le nucléaire, et des factures stables. Mais depuis quelques années la situation a changé. Entre 2008 et 2018 le prix de l’électricité a augmenté de 47% et le gouvernement annonce une augmentation de 6% en juin 2019. Et les prévisions pour les années à venir sont loin d’être encourageantes.

Les récents déboires de l’industrie nucléaire poussent les Français à regarder dans la direction des énergies renouvelables, vers le solaire en particulier. Ce nouveau marché a hélas connu une jeunesse difficile entre 2007 et 2013, avec des entreprises peu scrupuleuses qui ont profité du manque de connaissance du public, pour vendre à des prix élevés, sans garantie de qualité en retour.

Le citoyen est donc dans une grande incertitude sur la bonne démarche à mettre en œuvre. Difficile d’agir et de faire évoluer les mentalités quand il reste encore beaucoup de questions sans réponse comme : Quel modèle énergétique choisir ? Quelle technologie choisir ? Quel fournisseur d’électricité choisir ? A quel artisan faire confiance ? … les questions sont nombreuses, mais les réponses existent à commencer par l’innovation.

L’ère de la « facturation nette » est inéluctable

Tous les experts énergéticiens internationaux partagent la même vision, à terme notre système électrique ressemblera un système de « facturation nette ». Aujourd’hui quelques producteurs d’électricité centralisés vendent à des millions de consommateurs, demain des millions de producteurs vont vendre à des millions de consommateurs. Nous allons échanger l’électricité comme nous échangeons les emails. Pour assurer la fluidité des échanges, une double solution va se mettre en place :

• Solution technologique : les objets connectés

Étant donné que l’électricité se stocke mal (ou bien à des prix prohibitifs), il faut utiliser l’électricité au moment précis où elle est produite. C’est pour cette raison que la technologie des objets connectés va devenir aussi importante que les câbles qui transportent l’électricité pour assurer la stabilité globale du système.

• Solution économique : l’incitation tarifaire

Pour permettre de motiver le consommateur de consommer à certain moment et pas à d’autre, une incitation tarifaire va se mettre en place afin d’ajuster l’offre et la demande par le prix. Le prix pourra varier dans une même journée, par exemple, entre 1 et 20 c€/Kwh en fonction de la disponibilité de l’électricité. Ce principe est déjà utilisé pour les billets de trains, d’avions ou pour les chambres d’hôtel. Ainsi à la fin du mois, chaque bâtiment va recevoir une facture avec des montants à régler (électricité achetée quand le prix est bas) et des montants à percevoir (électricité vendue quand le prix est haut). La facture sera donc la différence entre ces deux montants, ceux qui ont la chance d’avoir une grande toiture et de faible consommation, vont recevoir de l’argent tous les mois…quelle révolution !

Que faut-il inventer pour se préparer à cette profonde mutation de notre système énergétique ? Quels sont les chemins qu’il est possible d’emprunter ?

Comwatt propose 4 types d’innovations qui constituent les 4 piliers de ce futur système

1) Innovation technologique

Composé d’une box domotique reliée à internet d’un côté et aux appareils

électriques du citoyen de l’autre via des capteurs et d’actionneurs, cette

solution est capable de mesurer en temps réel les consommations et de déplacer les équipements les plus énergivores pour utiliser l’énergie la moins chère. (Heure creuse, heure solaire, etc..). Cette technologie pilote 20% des équipements (cumulus, chauffage électrique, climatisation, lave-linge,..) qui représentent 80% de la consommation électrique. Depuis 6 ans, Comwatt a équipé 15 000 maisons en France et ses clients font jusqu’à 70% de réduction de leur facture d’énergie (pour les clients en autoconsommation). La technologie est une première étape, mais ce n’est qu’une partie de la solution.

2) Innovation commerciale

Disposer d’une box de haute technologie (14 prix d’innovation et plusieurs brevets) n’est pas suffisant pour révolutionner le marché. Le client étant noyé sous les informations les plus contradictoires, il est important d’apporter au consommateur une solution claire, simple et globale comprenant le conseil, le matériel, la pose, le financement, les services, le fournisseur et toutes les garanties. C’est pour cette raison que Comwatt a créé il y a 2 ans « Comwatt service » qui s’engage du début à la fin du projet en intégrant dans l’offre, la prestation d’artisans conventionnés qui s’engagent sur les prix et sur la qualité de la pose. Une fois que le citoyen a compris qu’il est préférable d’agir pour préserver son pouvoir d’achat, la mise en place du projet devient évidente.

3) Innovation sociétale

Depuis l’après-guerre, le système énergétique français est centralisé. Le citoyen paye des factures tous les mois mais n’est pas impliqué dans le financement, la construction et le management des moyens de production d’électricité. Avec l’arrivée des énergies renouvelables décentralisées, en circuit court, l’énergie devient plus proche, plus facile à comprendre, plus humaine. Ce n’est plus un choix autoritaire qui vient de tout en haut en mode « top down » mais davantage dans la construction collective de type « bottom-up ». La marque Comwatt signifie justement : la COMmunauté du WATT. Il devient alors possible de construire de petits générateurs d’électricité qui permettent aux citoyens de devenir propriétaire des moyens de productions, au même titre que certains Français sont propriétaire de leur logement.

En Allemagne, plus de 80% des nouveaux moyens de production de l’électricité appartiennent aux particuliers et aux entreprises. Ainsi les citoyens allemands capitalisent et une fois l’emprunt remboursé, c’est pour eux l’accès à une énergie presque gratuite car le soleil n’envoie pas de facture et les frais d’entretien sont très réduit. Quand les citoyens possèdent leurs moyens de production d’électricité, ils sont beaucoup moins vulnérables, car ils maitrisent leur destin et se préservent des augmentations du prix de l’énergie.

Les gens des villes qui ne sont pas en maison individuelle sont-ils exclus de cette révolution ? Pour devenir propriétaire de son générateur, il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une maison individuelle, car certains fournisseurs d’énergie alternatifs proposent maintenant aux particuliers d’investir dans des moyens de productions partagés, et c’est Comwatt qui se charge de tout. C’est sur ce chemin que Comwatt innove en rendant simple l’accès à la propriété des projets solaires. Matériel, main d’œuvre, financement, garantie, fournisseur, tout est regroupé dans une offre globale qui permet de rendre l’accès à la propriété de son système énergétique, enfin simple et abordable.

4) Innovation environnementale

Il n’existe pas de moyen de produire de l’électricité de manière totalement neutre vis-à-vis de l’environnement mais il existe des moyens plus propres que d’autres. En résumé, il existe 2 sources d’énergie pour produire de l’électricité, les énergies de stock (Pétrole, Charbon, Gaz, Nucléaire) et les énergies de flux (Solaire, Eolien, Hydraulique).

Selon la quasi-totalité des ONG et des partis écologiques, l’énergie de flux est de loin la plus respectueuse de l’environnement. En effet, même si les renouvelables nécessitent des ressources pour construire les générateurs, une fois construit, ces générateurs d’utilisent pas de combustible. Ainsi en s’appuyant sur le solaire, Comwatt propose de réduire de manière durable la pression sur l’environnement et d’éviter de céder en héritage aux générations futures, des montagnes de déchets à traiter et un climat totalement déréglé.

Avec ces 4 piliers de l’innovation, Comwatt montre une nouvelle manière de concevoir l’énergie. La mission de Comwatt est de rendre les citoyens plus robustes en leur permettant de prendre le contrôle, simplement et dès aujourd’hui, de leurs destins énergétiques.

