RÃ©vision des tarifs : Enerplan propose une calculette, le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol, ses services

Dans le cadre du projet de décret visant à revoir les tarifs d’achat des projets PV (S06, S10), Enerplan a mis au point une « calculette » permettant d’obtenir le tarif révisé des centrales concernées. Oui mais voilà, il n’est pas toujours simple de remplir les bonnes cases et de bien renseigner les items proposés. Pour ce faire, le bureau d’études est en capacité d’assister les développeurs dans ces démarches qui ont échappé au choc de simplification, arlésienne de l’administration. Les ingénieurs de Tecsol se sont approprié l’outil et se tiennent prêts le cas échéant à prêter main forte notamment dans la collecte des données (Métropole / ZNI, Département, type de contrat, type d’intégration, puissance, date de mise en service, date complète de raccordement) pas toujours évidente. Ensuite, la calculette magique fait le reste. Le résultat est immédiat afin de connaître le niveau exact de révision et le pourcentage de décote. Et pendant ce temps, les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats du solaire pour trouver un compromis acceptable sur fond de rentabilité raisonnable …