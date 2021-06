Boralex et Sunâ€™Agri sâ€™allient pour dÃ©velopper lâ€™agrivoltaÃ¯sme en Europe

La productrice d’énergie renouvelable Boralex et Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme, annoncent leur partenariat visant à développer l’agrivoltaïsme en France et en Europe afin de construire de nouvelles centrales solaires tout en protégeant les exploitations agricoles des aléas climatiques grandissants. Un partenariat gagnant-gagnant !

Après les gels printaniers violents qui ont frappé les cultures agricoles en France, il est plus pertinent que jamais d’offrir aux agriculteurs de nouvelles solutions, telles que l’agrivoltaïsme, dans l’adaptation de leur pratique face au changement climatique. Grâce à des persiennes solaires pilotées par des algorithmes conçus selon les besoins agronomiques des plantes, l’agrivoltaïsme permet de gérer leurs besoins d’ensoleillement ou d’ombrage et d’augmenter tout à la fois la qualité et la productivité des récoltes.

Boralex, développe, construit et exploite des sites de productions d’énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord. La Société compte plus de 1 GW d’éolien et de solaire en exploitation sur le territoire français et 2 455 MW à travers le monde. Guidée par le volet diversification de sa planification stratégique à horizon 2023, Boralex s’engage, avec des partenaires clés, au développement de projets agrivoltaïques adaptés aux différents territoires qui accueillent ses activités. « Je me réjouis d’annoncer ce partenariat avec Boralex, un acteur phare des énergies renouvelables qui accompagne le changement vers un monde plus vert et avec qui nous allons pouvoir accélérer le développement incontournable de l’agrivoltaisme. » déclare Antoine Nogier, président et fondateur de Sun’Agri.

« Chez Boralex, nous fournissons de l’énergie renouvelable et abordable pour tous. C’est pourquoi nous sommes très heureux du partenariat signé avec Sun’Agri. L’alliance de nos compétences et valeurs respectives va nous permettre d’adapter la production d’énergie solaire aux besoins agricoles. Ensemble, nous réaliserons en Europe des projets agrivoltaïques optimisés en faveur de l’agriculture. », déclare Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.