ENTECH remporte un nouveau projet de production et stockage dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que Ã  Quimper dans le FinistÃ¨re

Entech, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a reçu le 9 juin dernier l’attribution par la communauté de communes de Quimper (Quimper Bretagne Occidentale) du projet de production et stockage d’énergie photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Kerjéquel.

Un projet d’électricité verte aux multiples bénéfices pour la collectivité

Entech, associée à la Société d’Economie Mixte Energie en Finistère, prévoit de mettre en service fin 2023 une centrale photovoltaïque associée à des systèmes de stockage innovants, qui pourra alimenter près de 5 000 foyers en électricité. Au-delà de sa contribution à la transition énergétique, le projet de Kerjéquel apporte au territoire rentabilité (TRI de 5% sur 40 ans), emploi (14 000 heures en amont, puis création de 6 emplois durables) et engagement citoyen, matérialisé notamment par la participation de l’association Energie Partagée, qui implique au projet les habitants et en particulier les établissements scolaires.

Des technologies de stockage innovantes avec l’hydrogène à l’étude

Le stockage intelligent qui sera déployé sur le site permettra de repousser les limites d’intégration au réseau électrique, et ainsi multiplier les projets de production d’énergie renouvelables et les nouvelles mobilités électriques sur le territoire. L’approche technologique d’Entech permet de faire évoluer les modèles de production d’énergie renouvelable vers une approche plus globale, nécessaire avec la transformation des systèmes énergétiques. A travers Kerjéquel, Entech fait évoluer son modèle économique vers le co-développement en prenant part en amont à la société de projet et poursuit sa stratégie d’innovation technologique, avec notamment une option à l’étude d’utiliser pour le stockage son savoir-faire en matière d’hydrogène-énergie.

Un potentiel de réplication pour d’autres villes, dont Paris

« Avec plus de 230 projets de stockage et production d’énergies renouvelables réalisés depuis sa création, Entech élargit aujourd’hui son spectre d’intervention en ajoutant le co-développement aux prestations de conception et production des centrales et systèmes de stockage. C’est en ce sens que Kerjéquel constitue pour nous un projet majeur, que nous souhaitons répliquer sur tout le territoire français, tout en continuant d’enrichir notre apport technologique, notamment à travers des solutions de stockage intelligentes. » déclare Christopher Franquet, PDG et cofondateur d’Entech. Ce projet innovant, tant par sa technologie que dans son économie, peut aisément être répliqué et suscite l’intérêt d’autres collectivités. Le projet Kerjéquel a ainsi été présenté le 10 juin dernier à la maire de Paris, Anne Hidalgo, au nouveau siège d’Entech inauguré au mois de mars 2021.