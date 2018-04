Reuniwatt renforce son offre Ã  destination du secteur de la mÃ©tÃ©orologie

Reuniwatt, société française spécialisée dans l’observation et la prévision des nuages, annonce l’arrivée de Laurent Sauvage en tant que Conseiller Exécutif. Ce poste a été créé pour soutenir la croissance des activités de l’entreprise dans le secteur de la météorologie.

Laurent Sauvage a une solide expérience de plus de 20 ans en tant qu’entrepreneur dans les secteurs de l’énergie et de la météorologie. Ses succès incluent la co-création puis la direction scientifique de la société Leosphere, leader mondial des lidars pour la mesure des vents.

Nicolas Schmutz, fondateur et directeur de Reuniwatt, explique : « Nous avons axé nos travaux sur la mise au point de technologies novatrices pour l’observation et la prévision des nuages ces dernières années. Nous sommes à présent prêts à adresser massivement les marchés, et attendons une forte croissance dans les prochaines années ; qui mieux que Laurent pour nous conseiller dans cette étape critique ? Son esprit innovant et son expertise dans la mesure de la météo et du climat renforceront la capacité de Reuniwatt à adresser les besoins de nos clients et à élargir le scope de nos solutions. »

« Je suis enthousiaste à l’idée de me lancer dans un nouveau challenge avec Reuniwatt et ai hâte de travailler avec l’équipe pour poursuivre le développement de leurs produits et services. La société offre des technologies pour cartographier et prévoir le déplacement des nuages, qui peuvent s’avérer extrêmement bénéfiques pour de nombreux domaines d’application », commente Laurent Sauvage.

Reuniwatt est spécialisée en prévision et en estimation de la ressource solaire (irradiation et production). L’entreprise fournit des solutions et des technologies pour injecter massivement et de manière sécurisée l’énergie photovoltaïque dans les réseaux électriques. Reuniwatt développe des solutions destinées aux acteurs clés du solaire : développeurs de projets, gestionnaires de centrales et de réseaux, vendeurs de solutions de monitoring et d’asset management, traders en énergie. Reuniwatt est lauréat de nombreux programmes, dont H2020 SME Phase 1, ce qui en fait un champion européen de l’innovation. L’entreprise possède des bureaux à La Réunion, Paris et Toulouse.

