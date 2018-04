LG Electronics nommÃ©e Top Brand PV Europe pour la cinquiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive

Le spécialiste de l’électronique et de l’énergie solaire LG Electronics est particulièrement bien noté par les installateurs photovoltaïques dans toute l’Europe : c’est le résultat de l’étude menée par EuPD Research, basée à Bonn. LG Solar reçoit le prix Top Brand PV Europe dans la catégorie Modules pour la cinquième année consécutive pour sa perception et son leadership en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas. Comme les années précédentes, les modules PV de LG Electronics sont perçus comme particulièrement convaincants dans l’étude. Les installateurs au sein des différents pays européens indiquent recommander l’installation des modules LG à leurs clients.

L’attribution du label Top Brand PV est basée sur une étude réalisée auprès d’entreprises d’installation en Europe. Des facteurs tels que la perception et le positionnement de la marque, la pénétration du marché et la satisfaction clients ont été spécifiquement étudiés. EuPD Research ne récompense que les fabricants dont la note est supérieure à la moyenne par rapport à leurs concurrents.

Le fer de lance parmi les modules LG : le NeON R

En tant que fournisseur leader dans le domaine du photovoltaïque, LG Electronics s’inscrit activement dans le développement des énergies renouvelables, en particulier avec le module NeON R à haute performance : la structure cellulaire à l’avant, ne comporte pas d’électrodes, afin d’absorber au maximum la lumière incidente. Le NeON R atteint ainsi une puissance de 370 Wc, une valeur absolue dans sa catégorie. LG utilise une solution de stockage particulièrement efficace depuis 2016 : le LG ESS à couplage DC, qui réduit les étapes de conversion de puissance et offre ainsi une efficacité globale plus élevée. Grâce à la connexion triphasée, il garantit également un flux de courant stable.

Nous sommes extrêmement heureux d’être à nouveau désignée comme première marque en Europe dans le domaine du photovoltaïque en 2018. Ce prix, que nous recevons depuis une demi-décennie, souligne nos efforts inlassables pour offrir une technologie photovoltaïque sophistiquée et puissante ainsi qu’un service rapide et fiable , explique Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business Group chez LG Electronics Allemagne. Le nouveau module haute performance NeON R est le résultat de notre travail de développement en continu. Notre souhait est de consolider notre position sur le marché parmi les principaux fournisseurs de panneaux solaires.

