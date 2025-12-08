European Energy renforce sa stratÃ©gie solaire hybride en France avec le recrutement dâ€™un expert du stockage par batterie

Le groupe danois European Energy, spÃ©cialiste des Ã©nergies renouvelables, accÃ©lÃ¨re en France le dÃ©veloppement de centrales agrivoltaÃ¯ques hybrides associant production solaire et stockage par batteries. Ces solutions permettent de rendre lâ€™Ã©nergie solaire plus pilotable, stable et flexible, au service des territoires et du systÃ¨me Ã©lectrique national. Pour accompagner cette ambition, Guillaume Ayral, ingÃ©nieur photovoltaÃ¯que et expert du stockage (BESS â€“ Battery Energy Storage System), rejoint lâ€™Ã©quipe dâ€™European Energy France.

Fort de plus de vingt ans dâ€™expÃ©rience internationale, European Energy est aujourdâ€™hui un acteur de rÃ©fÃ©rence de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France. Le groupe dÃ©veloppe plus de 1GW de projets, en partenariat Ã©troit avec les agriculteurs et dans le respect de la primautÃ© de lâ€™usage agricole. Pour rÃ©pondre aux besoins croissants de flexibilitÃ© du rÃ©seau franÃ§ais, le groupe souhaite dÃ©sormais accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de centrales solaires hybrides intÃ©grant du stockage. Cette orientation stratÃ©gique vise Ã proposer des solutions fiables et intÃ©grÃ©es aux territoires, tout en soutenant lâ€™effort national de transition Ã©nergÃ©tique.

Guillaume Ayral, chef de projet photovoltaÃ¯que et expert en hybridation

Â« Je suis heureux de rejoindre la filiale franÃ§aise dâ€™un groupe international et indÃ©pendant, dotÃ© dâ€™une solide expÃ©rience dans les Ã©nergies renouvelables. Participer au dÃ©veloppement de solutions hybrides innovantes est un challenge enthousiasmant, en particulier pour le marchÃ© franÃ§ais. Ces solutions permettent en effet de lisser lâ€™intermittence, sÃ©curiser lâ€™injection et garantir une Ã©nergie disponible mÃªme en dehors des heures dâ€™ensoleillement Â» prÃ©cise Guillaume Ayral, Chef de Projet. DiplÃ´mÃ© en gÃ©nie Ã©lectrique de lâ€™UTBM de Belfort et titulaire dâ€™un master en gestion de projet industriel, Guillaume Ayral apporte une solide expÃ©rience internationale. Il a contribuÃ© Ã des projets dâ€™Ã©lectrification et de dÃ©veloppement Ã©nergÃ©tique au Maroc, au Burkina Faso, au Cameroun et Ã DubaÃ¯, notamment en milieux ruraux et isolÃ©s. De retour en France, il rejoint Renner Energy Ã Bordeaux, oÃ¹ il a pilotÃ© le dÃ©veloppement de projets photovoltaÃ¯ques et de solutions de stockage, avec un rÃ´le clÃ© dans lâ€™intÃ©gration de batteries sur des centrales solaires.

Â«Â Nous intÃ¨grerons systÃ©matiquement la faisabilitÃ© du stockage dans tous nos projetsÂ Â»

SÃ©duit par lâ€™expertise dâ€™European Energy, son modÃ¨le dâ€™Ã©nergÃ©ticien indÃ©pendant et la dynamique entrepreneuriale du groupe, Guillaume rejoint lâ€™agence de Toulouse. Â« Lâ€™arrivÃ©e de Guillaume Ayral constitue un atout stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de centrales solaires hybrides en France. Son expertise sera dÃ©terminante pour intÃ©grer des solutions de stockage sur nos projets les plus avancÃ©s. Ensuite, nous intÃ¨grerons systÃ©matiquement la faisabilitÃ© du stockage dans tous nos projets Â» estime FranÃ§ois RÃ©aubourg, Directeur du DÃ©veloppement PhotovoltaÃ¯que en France.

Quid dâ€™European EnergyÂ ?

European Energy est une entreprise, fondÃ©e au Danemark en 2004, spÃ©cialiste des Ã©nergies renouvelables. PrÃ©sent sur lâ€™ensemble de la chaine de valeur – dÃ©veloppement, financement, construction et exploitation de centrales – le groupe possÃ¨de une forte expertise dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que, Ã©olienne, ainsi que des installations dÃ©diÃ©es Ã lâ€™hydrogÃ¨ne vert et le e-methanol. Le groupe compte plus de 800 salariÃ©s de 43 nationalitÃ©s diffÃ©rentes dans 29 bureaux dans le monde. En France, European Energy dÃ©veloppe des projets photovoltaÃ¯ques et agrivoltaÃ¯ques en co-construction avec les propriÃ©taires exploitants et en concertation avec tous les acteurs du territoire. La filiale franÃ§aise est prÃ©sente dans lâ€™Hexagone avec une Ã©quipe dâ€™experts rÃ©partis dans plusieurs agences (Lille, Toulouse, La Rochelle). En 2025, plus de 1 GW de projets agrivoltaÃ¯ques sont en cours dÃ©veloppement sur tout le territoire.