Reuniwatt finaliste du Smarter E AWARD 2020 pour un projet exceptionnel de PV + stockage en Californie

Reuniwatt a de nouveau été sélectionné comme finaliste pour le Smarter E AWARD 2020 ! L’entreprise a été nominée dans la catégorie « Projets exceptionnels » pour son projet du cluster solaire de Springbok en Californie, l’un des projets PV + stockage à l’échelle du réseau les plus modernes au monde. Cocorico au pays de l’oncle Sam !

Les prévisions représentent une brique essentielle pour la transformation de l’approvisionnement en énergie. Fruit de plus d’une décennie de travaux de recherche et développement en météorologie, télédétection et modélisation énergétique, les imageurs de Reuniwatt et ses services de prévision du ciel ont été spécifiquement conçus pour relever les défis qui accompagnent la transformation de notre approvisionnement en énergie vers les énergies renouvelables. La caméra infrarouge du ciel de Reuniwatt Sky InSight™ fournit des prévisions très précises du rayonnement solaire et de la production d’électricité pour les prochaines minutes et jusqu’à plusieurs jours à venir.

Des algorithmes de contrôle brevetés

La mise en place d’un système de prévision est un élément clé pour la fourniture d’une énergie solaire distribuable, contrôlée (« dispatchable solar »). La variabilité de l’énergie provenant des énergies renouvelables rend difficile l’adéquation entre l’offre et la demande, et le solaire distribuable veut offrir encore plus de confort aux opérateurs de réseaux, en répartissant l’énergie à leur demande pour répondre aux besoins du marché et en offrant une palette de services systèmes. Springbok Solar Cluster, une centrale photovoltaïque de 443 MWc, a été développée et construite par 8minute Solar Energy. Fournissant de l’énergie au Département de l’Eau et de l’Electricité de Los Angeles dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA), elle contient un projet pilote avec une batterie Li-ion de 1,5 MWh – l’une des premières centrales de solaire distribuable au monde, optimisant la production d’énergie en utilisant des algorithmes de contrôle brevetés. Les prévisions très précises de Reuniwatt ont permis de réaliser ce projet, et d’autres projets de grande ampleur sont déjà prévus.

Normes pour une nouvelle génération de projets solaires et de stockage d’énergie à grande échelle

En combinaison avec les technologies de prévision de Reuniwatt InstaCast™ HourCast™ et DayCast™, Sky InSight™ fournit des prévisions très précises et permet d’offrir pas moins de six services système, tels que la régulation de fréquence, le lissage de la puissance active et la baisse de l’écrêtage. Les prévisions servent également à la gestion de l’état de charge de la batterie et à l’optimisation du rendement de la centrale. Le projet utilise également la première plateforme de contrôle du stockage de l’énergie construite sur MESA-ESS. MESA-ESS est une spécification ouverte et interopérable utilisée pour les systèmes solaires + stockage, dans le but d’établir des contrôles basés sur une norme commune réduisant les risques et offrant des avantages pour les services publics et l’industrie.

Un webinaire le 9 juillet à 18h00

« Reuniwatt est fier de fournir les données météorologiques et les prévisions d’énergie solaire nécessaires pour Springbok Solar Cluster, un projet solaire distribuable révolutionnaire en Californie. Ce projet est une étape importante pour le développement du réseau électrique du 21ème siècle aux États-Unis et dans le monde entier. Nous sommes très heureux de la reconnaissance portée à notre engagement pour la mise au point de services innovants pour l’énergie solaire, services qui permettent sur ce projet de fournir une électricité propre et abordable à plus de 152 000 foyer à Los Angeles » commente Nicolas Schmutz, PDG de Reuniwatt. Un webinaire sera organisé le 9 juillet prochain à 18h (CEST) avec 8minute Solar Energy et Reuniwatt, pour présenter le projet Springbok Solar Cluster et le concept du solaire distribuable.

bit.ly/3fLh3kR