SMA Sunny Tripower CORE2 : flexibilitÃ© maximale pour les projets PV de moyenne et grande envergure, au sol ou sur toiture

Concevoir et mettre en œuvre des projets solaires de grandes toitures plus facilement et à moindre coût. Le nouvel onduleur string SMA Sunny Tripower CORE2, d’une puissance de 110 kW, offre aux installateurs une flexibilité maximale dans la réalisation de projets de moyenne et grande envergure, au sol et sur toiture. Les installations photovoltaïques équipées du Sunny Tripower CORE2 étant capables de gérer différentes orientations de panneaux, les propriétaires d’installation bénéficient d’une production énergétique maximale tout au long de la journée. De plus, ils sont équipés pour faire face aux défis futurs tels que l’intégration de solutions de stockage.

Pour une production maximale

« Avec le Sunny Tripower CORE2, nous complétons notre portefeuille dans le domaine des onduleurs photovoltaïques pour les grandes toitures », déclare Matthias Strippel, chef de produit chez SMA. « Cet onduleur string de 110 kW, à la pointe de la technologie, est parfaitement conçu pour répondre aux exigences croissantes des installations photovoltaïques commerciales et industrielles actuelles et futures. Il offre aux installateurs une flexibilité maximale lors de la conception d’installations sur toiture et au sol, car les 12 MPP trackers (« suivi du point maximal de puissance ») permettent la prise en compte d’orientations de panneaux et d’ombrages différents. Les propriétaires d’installation bénéficient ainsi d’une production maximale tout au long de la journée et augmentent ainsi leur utilisation d’énergie solaire. »

Livré au troisième trimestre 2020

Le Sunny Tripower CORE2 est doté de 12 MPP trackers et de 24 strings, ce qui garantit une flexibilité maximale en matière de conception et d’installation des systèmes. Il permet un surdimensionnement de l’installation photovoltaïque jusqu’à 150 % et est conçu pour des projets sur toiture et au sol d’une tension DC pouvant atteindre 1 100 V. La solution logicielle intégrée SMA ShadeFix minimise les effets de l’ombrage ; le service SMA Smart Connected, lui-aussi intégré, assure l’envoi automatique de notifications en cas de défauts et réduit ainsi les coûts inhérents aux interventions de service et de maintenance. Le Sunny Tripower CORE2 est également adapté pour les panneaux photovoltaïques bifaciaux. Le Sunny Tripower CORE2 sera livré à partir du troisième trimestre 2020. Le 22 juin, le Sunny Tripower CORE2 sera présenté lors de l’événement en ligne “Let’s talk energy. POWER ON !”.

www.lets-talk-energy-sma.de/event/d74f22f7-dfbb-48e5-8ef7-0eb5d2968dc1/summary