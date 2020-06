Plan de relance de l’autoconsommation dans le résidentiel : lettre des professionnels du solaire à la ministre

C’est la saison des plans de relance et la profession des spécialistes du solaire résidentiel a un mauvais pressentiment. Elle a l’impression que le plan de relance ne va pas donner un coup de pouce supplémentaire aux énergies renouvelables dans le résidentiel. De quoi se regrouper et se fendre d’une lettre à la ministre !

“Solaire Pour Tous” est un collectif d’entrepreneurs, d’associations de consommateurs et de syndicats (liste ci-jointe) qui se regroupent pour apporter une très bonne nouvelle. Nous avons une solution pour :

- Créer immédiatement de l’emploi et de la valeur en France (7 500 emplois et plus de 24 milliards d’€ de création de valeur en France)

- Donner du pouvoir d’achat aux Français (réduire de 50% la facture d’électricité de 4 millions de personnes )

- Construire une société plus résiliente et plus respectueuse de l’environnement.

Le tout sans augmenter les dépenses publiques. Cette solution, c’est l’autoconsommation résidentielle. Cette solution est immédiatement opérationnelle, elle n’a pas besoin d’investissements préalables pour être déployée, elle attend juste que vous appuyez sur le bon bouton

L’impact de l’activité sur l’économie française

Votre ministère a fait beaucoup de choses très positives pour les grands projets, mais qu’a-t-il fait pour les “petits” ? Qu’a t-il fait à l’échelle résidentielle pour les énergies renouvelables ? Ce qui est profondément résilient dans les énergies renouvelables, c’est leur aspect décentralisé leur permettant de produire sur les lieux de consommation, en circuit court. Quel est l’impact de cette activité sur l’économie française ? Actuellement, nous avons environ 70 000 projets en autoconsommation installés. Le ministère de l’énergie & RTE via la PPE (Programmations pluriannuelles de l’énergie) annoncent 4 millions de projets en autoconsommation résidentielle en France d’ici 10 ans (source média ). Ce qui fait environ 400 000 nouveaux projets par an pendant 10 ans.

Création de valeur pour les artisans français

Pour un projet en autoconsommation individuel, la valeur ajoutée locale par l’artisan est d’environ 4 000 € par projet (hors valeur ajoutée de la prestation de pose). Cela représente ainsi : 4 000 * 400 000= 1,6 Milliards d`€ injectés dans l’économie française chaque année, soit 16 Milliards sur 10 ans. Aujourd’hui la majorité des panneaux sont importés, et malgré une timide renaissance de l’industrie Français, la plupart des installations sont réalisés avec des modules d’origine asiatique, cependant la baisse des coûts (divisés par 20 en 15 ans) des modules photovoltaïques fait que les différences de prix se jouent maintenant à quelques centaines d’euros, dans tous les cas, le prix des panneaux solaires ne représente que 15% du prix total du projet. Ainsi même si les panneaux sont importés, 85% de la création de valeur est donc faite en France. Pour aller plus loin, en utilisant des panneaux Français, il serait possible de monter cette valeur à 100% et diviser l’impact carbone par 2 pour les installations.

Création d’emplois dans les prestations d’installation

Chaque chantier de pose de panneaux solaires occupe 2 personnes pendant 2 jours. Ce qui fait 1,6 Millions de jours de travail par an. Ce qui fait environ 7 500 personnes à temps plein pendant 10 ans. Le prix de la main d’œuvre pour l’installation est en moyenne de 2 000 € par projet. Ce qui fait 2 000 * 400 000 *10 = 8 Milliards d’euros de salaire sur 10 ans pour des emplois locaux non délocalisables. Ainsi sur 10 ans, sans compter tous les bénéfices, on arrive donc à plus de 24 milliards d’euros de valeur ajoutée créé en France grâce uniquement au solaire en autoconsommation résidentiel. De plus, dans les projets en autoconsommation, il n’y a pas que de la création de valeur chez les artisans et dans les prestations de pose. Il y a un potentiel très fort dans le secteur des nouvelles technologies.

Création de valeur autour des objets connectés du machine learning et du big data

Le dernier point de blocage des énergies renouvelables est le problème de synchronisation entre l’offre et la demande. Pour régler ce problème, le prix du stockage (batteries) est actuellement prohibitif et le restera dans les 10 prochaines années. Le moyen le plus économe de synchroniser l’offre et la demande est d’utiliser les objets connectés et de stocker de l’énergie dans des usages :

● eau chaude sanitaire via un cumulus électrique

● chauffage électrique d’une maison bien isolée

● voiture électrique

● réfrigérateur

● congélateur, …

C’est la spécialité de plusieurs start-up françaises qui sont actuellement en plein déploiement à l’international. En France nous sommes en retard au niveau des énergies renouvelables, en revanche, nous avons une avance en matière de compétence de nos ingénieurs informaticiens. Nous avons donc entre les mains l’opportunité de devenir numéro 1 mondial de la transition énergétique grâce au digital. Le plan de relance de votre ministère arrive donc au bon moment, à condition qu’il s’occupe des bons sujets.

Comment le ministère peut-il permettre à cette solution de se déployer ?

Trois leviers à déployer :

Alléger et faciliter les démarches administratives

Permettre aux artisans de s’assurer

Le corporatisme bloque l’innovation

Ainsi, en 2020, la plupart des pays et des start-up du monde avance sur les sujets de l’autoconsommation collective et sur les communautés d’énergie. Pendant ce temps, la France regarde ailleurs pendant que la maison de l’innovation française brûle. Il est probablement temps de ne pas simplement théoriser sur la French Tech mais de l’aider concrètement en lui donnant les moyens de changer nos modèles énergétiques vieillissants et inadaptés. Le groupement “Solaire pour tous” est disponible pour fournir toutes les sources permettant de préciser les informations de sa lettre. Le groupement “Solaire pour tous” est disponible pour aider votre Ministère à bâtir un plan de relance réaliste et efficace.

