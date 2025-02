Reuniwatt assiste lâ€™ESA pour optimiser la production dâ€™Ã©nergie solaire

Reuniwatt, OHB Digital Services et Technische Hochschule Ulm (THU) ont présenté leur projet commun lauréat EO4ER lors de la dernière réunion Open Science de l’ESA. L’énergie solaire en objet d’étude!

EO4ER (« Earth Observation for Energy Risks ») a été sélectionné par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dans le cadre de l’initiative phare Destination Earth (DestinE) pour développer un prototype de composant de jumeau numérique destiné au secteur de l’énergie. Le consortium EO4ER est composé du spécialiste en développement logiciel de pointe et en technologies de l’information OHB Digital Services, du groupe de recherche appliquée sur les réseaux intelligents (Smart Grids Research Group) de la THU, ainsi que de Reuniwatt, expert en estimation et prévision de l’ensoleillement.

« Nous savons que l’énergie solaire sera la clé d’une transition énergétique propre »

L’énergie solaire est la ressource énergétique la plus abondante sur la planète ; l’énergie solaire qui atteint la surface terrestre en une heure équivaut approximativement à la consommation énergétique mondiale annuelle. Les systèmes photovoltaïques (PV) constituent ainsi une source majeure d’énergie renouvelable au cœur de la transition énergétique. Cependant, le changement climatique impacte la performance des installations photovoltaïques, notamment en raison de la hausse des températures et de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Il est donc essentiel de connaître la qualité et la fiabilité de l’irradiance future, ainsi que d’évaluer la probabilité d’événements extrêmes, afin d’analyser la performance et la viabilité financière des projets solaires. « Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce projet aux côtés de nos partenaires OHB DS et THU. Nous savons que l’énergie solaire sera la clé d’une transition énergétique propre, et nous devons la rendre aussi fiable que possible. Cela est possible grâce à des prévisions performantes permettant une injection massive et sécurisée de l’énergie photovoltaïque dans les réseaux électriques, en Europe et au-delà », a déclaré Nicolas Schmutz, PDG et fondateur de Reuniwatt.

Deux cas d’usage

Pour répondre à ces enjeux et en accord avec les objectifs du programme Digital Twin Earth de l’ESA, EO4ER se concentre sur deux cas d’usage relatifs aux systèmes d’énergie solaire :

Cas d’usage 1 : Anticiper l’impact de la production variable des systèmes photovoltaïques sur l’exploitation des réseaux basse tension, grâce à des prévisions de production solaire à l’échelle horaire basées sur les nouvelles capacités d’observation de la Terre (EO) offertes par la série de satellites MTG (Meteosat Third Generation, opérationnelle depuis le 4 décembre 2024).

Cas d'usage 2 : Identifier les risques opérationnels pour les grandes centrales photovoltaïques en raison de situations extrêmes, ainsi que l'évaluation du potentiel solaire à long terme sur la base de projections climatiques et de scénarios hypothétiques.

Les principales parties prenantes ciblées incluent les consommacteurs individuels, ainsi que les opérateurs d’infrastructures, de réseaux et de distribution. Pour valider les méthodes développées, une zone de test en Allemagne couvrant plus de 80 systèmes photovoltaïques a été sélectionnée.

« Travailler avec cette équipe sur un composant de jumeau numérique pour l’énergie contribuera à la transition vers une électrification 100 % renouvelable. La prévision à court terme basée sur les données de MTG permet aux opérateurs de réseaux de distribution d’assurer un fonctionnement sécurisé de leurs infrastructures, même avec une utilisation plus intensive due à l’injection photovoltaïque. Les investissements massifs dans les énergies renouvelables sont exposés aux risques du changement climatique et nécessitent des outils pour les gérer. EO4ER nous donne l’opportunité de tester ces deux cas d’usage dans le Smart Grid Lab de la THU ainsi que sur le terrain avec divers acteurs, une opportunité très enrichissante ! », a conclu le Prof. Gerd Heilscher, responsable du groupe de recherche sur les réseaux intelligents à la THU.