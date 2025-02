BEPOSITIVE AWARDS : 16 innovations en lice pour devenir laurÃ©ates de lâ€™Ã©dition 2025

Rendez-vous incontournable de la transition énergétique, BEPOSITIVE revient du 25 au 27 mars prochain à Eurexpo Lyon. Véritable vitrine des avancées des filières énergie et bâtiment, le salon met en lumière les dernières nouveautés et avancées technologiques au travers d’un temps fort dédié, les BEPOSITIVE AWARDS. Détails !

En partenariat avec Actu Environnement, ce concours réservé aux exposants récompense les solutions les plus innovantes des quatre secteurs d’exposition : bois énergie, production EnR, bâtiment & construction et génie climatique & électrique. Après une présélection parmi 86 candidatures, 4 jurys d’experts, représentants chaque filière, ont retenu 16 finalistes qui pitcheront leurs innovations sur le Forum Exposants dès le premier jour du salon. La remise des prix aura également lieu le même jour. Prix supplémentaire cette année : le prix du public attribué selon les votes des visiteurs comptabilisés le premier jour du salon.

Parmi les 86 innovations en compétition, 16 ont été sélectionnées par les jurys en amont du salon. Évalués selon des critères précis – pertinence et intérêt pour la filière, bénéfice pour les professionnels, fiabilité et durabilité, qualité et performance technique, ainsi que prise en compte des enjeux RSE – les quatre nominés de chaque catégorie s’affronteront le 25 mars pour remporter le Trophée des lauréats.

Côté solaire, on retiendra dans la catégorie Bâtiment et construction, le système d’intégration EDILIANS EASY ROOF INTEGRATION. Développée par un expert de la toiture, EASY ROOF INTEGRATION est une solution intégrée au bâti, dédiée à la pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. Alliant simplicité de pose, performance, maitrise des coûts et esthétisme, ce système exclusif breveté permet de fixer le panneau et maintenir le cadre sans le percer.

Dans la catégorie Production EnR, les quatre impétrants relèvent de la filière solaire.

SOLISART SOLISCONFORT

Système de chauffage solaire conçu pour assurer l’autonomie en chaleur d’une maison en rénovation, SOLISCONFORT couvre à la fois le chauffage et l’eau chaude grâce à la technologie du solaire direct de SOLISART. Cette solution permet une nette amélioration du DPE, passant de 151 kWh/m²/an à 14 kWh/m²/an, avec une production solaire atteignant 1000 kWh/m²/an, contre une moyenne habituelle de 650 kWh/m²/an.

SOLAREDGE SOLAREDGE ONE FOR C&I

Plateforme d’optimisation énergétique basée sur le cloud, SOLAREDGE ONE FOR C&I s’adapte aux besoins spécifiques des consommateurs d’énergie tertiaires. Elle propose des fonctionnalités avancées de supervision, d’exploitation, de maintenance et de gestion optimisée des flottes photovoltaïques, de véhicules électriques et de solutions de stockage.

SOPRASOLAR SOPRASOLAR® LIGHT

SOPRASOLAR® LIGHT offre une solution légère et performante pour la rénovation des toitures terrasses. Avec une isolation thermique légère, une étanchéité garantie 20 ans en monocouche synthétique et un système solaire léger, elle répond aux contraintes de poids et aux exigences réglementaires.

MYLIGHT150 MYSMARTCHARGER

Borne de recharge intelligente, MYSMARTCHARGER optimise la recharge des véhicules électriques. Connectée et orientée solaire, elle propose trois modes de recharge (solaire, rapide, intelligent) et un pilotage à distance pour programmer et suivre l’historique des recharges. De plus, elle offre une recharge accélérée, jusqu’à trois plus rapide qu’un cordon d’alimentation classique.

Et comme on dit dans ces cas-là, que le meilleur gagne !

www.bepositive-events.com