81% des Français équipés ou intéressés par le solaire, envisagent le stockage d’énergie (étude BEEM)

Bien que février ait connu une baisse, le prix de l’électricité a augmenté de 78% sur les dix dernières années. Face à une hausse constante des coûts énergétiques et à l’urgence climatique, l’énergie solaire se positionne comme une solution incontournable pour les foyers français. Dans ce contexte, Beem a mené une étude* auprès des Français qui sont passés à l’énergie solaire ou qui envisagent de le faire. Les résultats révèlent une dynamique positive et un changement profond dans la perception de l’énergie, avec un fort intérêt pour les solutions solaires comme levier de réduction des coûts et d’autonomie énergétique.

Le solaire : la priorité des Français face à l’augmentation des prix de l’énergie

La hausse ininterrompue des prix de l’électricité pousse une majorité des Français à repenser leur manière de consommer l’énergie. Selon l’étude, 79% des Français s’attendent à une augmentation continue des prix de l’énergie dans les cinq prochaines années. Cette prise de conscience aligne parfaitement les attentes des citoyens avec l’adoption de l’énergie solaire, perçue comme un moyen de lutter contre l’inflation tout en devenant un investissement rentable sur le long terme.

Ainsi, 55%des foyers ayant opté pour l’énergie solaire le font principalement pour réduire leur facture d’électricité. Mais l’adhésion ne s’arrête pas là. La dynamique continue de croître :

21% ont choisi des kits solaires plug & play, simples à installer, et 18% ont opté pour des installations solaires en toiture. Ces chiffres soulignent une demande croissante pour des solutions solaires pratiques et évolutives, accessibles à tous les types de foyers.

Les Français placent l’énergie solaire parmi leurs priorités en matière de dépenses pour les 12 prochains mois. En effet, 33% déclarent vouloir investir dans l’installation de panneaux solaires, juste après les dépenses liées aux vacances, qui constituent une priorité pour 35% des répondants. Cette forte considération du solaire révèle un véritable changement de mentalité, où les foyers, conscients de l’impact de la hausse des coûts énergétiques, choisissent d’agir concrètement pour réduire leurs factures d’électricité.

Le stockage : un levier pour maximiser l’indépendance énergétique

81% des répondants se disent intéressés par des solutions de stockage d’énergie à domicile, pour renforcer leur autonomie énergétique. Le stockage devient donc un élément stratégique pour ceux qui veulent maximiser leur indépendance face à des prix de l’énergie toujours plus volatiles.

La Beem Battery se positionne comme une solution clé pour accompagner les foyers dans leur démarche d’autoconsommation en permettant de stocker l’énergie excédentaire générée pendant la journée pour l’utiliser durant la nuit ou lors des périodes de faible ensoleillement. Ce système améliore non seulement l’efficacité énergétique mais assure également une autonomie accrue, en réduisant la dépendance aux fournisseurs d’énergie externes. “Face à la hausse des prix de l’énergie et à l’urgence climatique, il est impératif que les Français prennent leur avenir énergétique en main. Chez Beem, nous sommes convaincus que l’autoconsommation solaire et le stockage d’énergie sont les piliers d’une transition énergétique réussie. Notre mission est d’accompagner chaque foyer dans cette démarche, en leur offrant des solutions accessibles, rentables et durables.”, explique Ralph Feghali, CEO et co-fondateur de Beem.

*Étude menée sur un échantillon de 631 répondants (utilisateurs et prospects) à l’échelle nationale.