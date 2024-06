Reuniwatt Ã  lâ€™assaut du marchÃ© australien avec le soutien de TotalEnergies

TotalEnergies signe une convention de partenariat avec Reuniwatt pour soutenir son développement international, et plus particulièrement en Australie. Un partenariat prometteur pour le spécialiste réunionnais des solutions de pointe pour l’observation à haute résolution du couvert nuageux et du rayonnement solaire, ainsi que des prévisions de l’énergie solaire et éolienne !

Alors que vient de se dérouler le salon Intersolar, salon annuel mondial incontournable pour les énergies solaires, qui a eu lieu du 19 au 21 juin à Munich, TotalEnergies y a annoncé avoir signé un partenariat avec Reuniwatt, une entreprise innovante dans le domaine des énergies renouvelables (ENR). A cette occasion, le 20 juin dernier, a eu lieu la signature officielle du partenariat stratégique entre TotalEnergies et Reuniwatt, visant à accompagner l’entreprise réunionnaise dans son expansion internationale, en mettant particulièrement l’accent sur le marché australien. Pour Nicolas Schmutz, PDG de Reuniwatt : « Il est crucial pour une entreprise en développement comme la nôtre de savoir que les nouvelles recrues que nous envoyons sur un autre continent ne soient pas seuls. A ce titre, l’accompagnement de TotalEnergies est idéal pour développer notre activité dans des marchés éloignés en toute sécurité. Cette solution nous permet d’offrir à nos collaborateurs à l’étranger un cadre de travail confortable et stimulant, en présence de collègues du même secteur d’activité. »

Reuniwatt : pionnier dans la prévision météorologique au service des énergies renouvelables depuis 15 ans

Fondée par Nicolas Schmutz en 2010 à La Réunion, l’entreprise Reuniwatt propose des solutions de pointe pour l’observation à haute résolution et la prévision du couvert nuageux ainsi que du rayonnement solaire. Initialement appliquées aux énergies renouvelables (ENR), l’entreprise a progressivement déployé ses solutions dans les domaines des sciences de l’atmosphère, de la défense et du spatial. Elle dispose également d’antennes à Paris et à Toulouse.

Grâce à des efforts de recherche et développement (R&D) conséquents, Reuniwatt est reconnue pour ses avancées technologiques, et est devenue un acteur clé de l’innovation dans le secteur des ENR. En tout, ce sont 7 brevets déposés, plus de 400 000 heures de R&D et plus de 100 publications scientifiques. L’entreprise a également été lauréate French Tech 120 deux années consécutives (2020/2021). Concrètement, ses solutions permettent d’équilibrer la gestion du réseau électrique grâce à la prévision pour faire face à la production d’énergie intermittente, de contribuer à une meilleure compréhension de l’évolution du climat grâce aux sciences de l’atmosphère et d’améliorer la transmission de données entre les satellites et la Terre.

Un partenariat stratégique avec TotalEnergies pour développer Reuniwatt à l’international

Dans les prochaines semaines, Pierre Arnal, qui a récemment rejoint la société, viendra représenter la pépite réunionnaise en Australie, il sera accueilli en tant que VIE au sein de la filiale de TotalEnergies à Melbourne.

« Je connais bien TotalEnergies puisque j’ai eu l’occasion d’y travailler avant de rejoindre Reuniwatt. Je suis ravi que ma nouvelle entreprise reçoive ce soutien, qui me permettra d’aller développer nos activités en Australie. Grâce à l’hébergement dans les locaux de la Compagnie TotalEnergies je serai en mesure d’oeuvrer en toute confiance au développement de Reuniwatt dans la région », explique Pierre Arnal, Business Développer chez Reuniwatt.

L’Australie : un marché stratégique pour Reuniwatt

L’Australie offre un environnement stable, favorable au développement des affaires et aux infrastructures de grande envergure. Le pays, engagé dans une politique de transition énergétique, se détourne progressivement du charbon pour déployer massivement les ENR. Cependant, l’intermittence des énergies renouvelables pose des défis particuliers. En 2016, des incidents ont souligné l’importance de prévoir la production électrique pour planifier efficacement l’approvisionnement. Le pays connait désormais une obligation stricte de planification de la production électrique afin de pallier ces risques d’intermittence. Reuniwatt se distingue justement par sa capacité à répondre à cette exigence grâce à des solutions innovantes adaptées aux spécificités du réseau australien, notamment l’obligation de fournir des prévisions dans des pas de temps très réduits. L’entreprise a également pour ambition de nouer des liens avec des organismes de recherche, notamment dans le domaine spatial, renforçant ainsi sa présence et son expertise locale. Pour ce faire, il était essentiel à Reuniwatt de renforcer sa présence sur place. La création d’un bureau à Melbourne, soutenue par TotalEnergies, permettra d’asseoir son ancrage dans la région et contribuera à créer du lien avec l’écosystème australien.

Cette présence dans l’hémisphère sud et le Pacifique a également pour avantage d’ouvrir un nouveau marché, au-delà de l’Australie, ce qui devrait contribuer à sa croissance.

Une présence renforcée à l’international

Avec deux tiers de son chiffre d’affaires réalisés à l’export, et plus de 300 projets menés dans 45 pays, Reuniwatt continue de conquérir de nouveaux marchés. L’implantation d’un employé à Melbourne sera un véritable atout pour revendiquer le “Made in Australia” et s’adapter aux préférences nationales.

Grâce au soutien de TotalEnergies et de Team France Export, Reuniwatt est présente à Intersolar à Munich du 19 au 21 juin. Ce salon mondial annuel est une opportunité unique de présenter ses innovations et est l’occasion d’officialiser le partenariat avec TotalEnergies, en présence de Nicolas Schmutz (PDG de Reuniwatt) et d’Alexandre Martin-Denavit (Directeur du développement des PME à l’international, TotalEnergies), marquant ainsi une étape clé dans le développement international de Reuniwatt.