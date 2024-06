Ã‰lections lÃ©gislatives : Enerplan appelle Ã  faire le choix rÃ©solu de lâ€™Ã©nergie solaire

Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, représente les filières solaires, thermique et photovoltaïque, dans leur diversité. Engagé depuis 40 ans dans le débat public sur l’énergie, Enerplan souhaite, dans le contexte particulier de ces élections législatives, appeler les candidates et candidats à réaffirmer l’évidence du solaire. Rappelons que c’est de loin l’énergie préférée des Français et que près d’1 million de Français l’ont choisi à titre personnel comme source d’énergie.

L’enjeu énergétique est déterminant pour notre avenir. La réalité du bouleversement climatique s’impose déjà. L’énergie solaire, pour la production de chaleur et d’électricité, est incontournable pour réussir la décarbonation et l’électrification massives de nos usages. Cette dynamique se vérifie en France, mais rassemble tous les pays : avec plus de 345 GW de nouvelles centrales mises en service sur la seule année 2023, l’énergie solaire photovoltaïque représente 60% des nouvelles centrales électriques raccordées dans le monde. Tous les scénarios prospectifs convergent : le solaire, devenu l’énergie la plus abondante et la moins chère du monde, est incontournable dans les prochaines années, pour décarboner rapidement l’économie, développer nos territoires tout en maîtrisant notre coût de l’énergie.

Le soutien de la puissance publique à l’énergie solaire doit donc être clairement affirmé et assumé. Les entreprises solaires françaises recrutent et investissent dans les territoires, notamment dans la ruralité, et comptent déjà des dizaines de milliers d’emplois locaux, non délocalisables, à tous les niveaux de formation. Les projets d’usines des industries solaires portées par les gigafactories sont en passe de créer 20 000 emplois directs et indirects dans des bassins industriels en crise. Par leurs investissements locaux portés par le privé, par le travail de dizaines de milliers d’artisans, de PME et d’ETI, par la réindustrialisation en cours de la France et de l’Europe, elles sont les motrices économiques et écologiques de ces territoires.

L’énergie solaire est un atout pour le pouvoir d’achat des ménages, pour la lutte contre la précarité énergétique, pour la résilience des entreprises et des territoires. Elle réduit, comme les autres énergies renouvelables la dépendance aux énergies fossiles, lesquelles coûtent, chaque année, très cher à l’économie française et au climat. L’énergie solaire renforce la souveraineté énergétique de la France et de l’Europe.

Pour ces raisons, Enerplan appelle, les 30 juin et 7 juillet, les candidats et les électeurs à intégrer, dans leurs considérations, l’impératif d’un choix résolu en faveur de l’énergie solaire et plus généralement des énergies renouvelables.