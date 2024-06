RÃ©action d’Enercoop : Quel avenir pour la transition Ã©nergÃ©tique avec le programme du RN ?

Ces dernières semaines ont été marquées en France par l’actualité politique et plus particulièrement par la montée en puissance du Rassemblement National. Depuis sa création, toute l’action d’Enercoop, coopérative productrice et fournisseuse d’énergies renouvelables locales et citoyennes, s’inscrit dans une logique de transition énergétique, pour transformer durablement la production d’électricité au travers de projets renouvelables, locaux et citoyens et améliorer la maîtrise de nos usages, dans la logique du scénario esquissé par négaWatt et son triptyque sobriété, efficacité et renouvelables. L’arrivée de l’extrême droite au pouvoir représente une menace sérieuse pour la transition énergétique, qui conduit Enercoop à se mobiliser pour appeler à faire barrage au Rassemblement National dont le programme s’annonce délétère pour le climat, la planète et notre futur commun.

Les points clés mis e exergue par Enercoop

Le RN se positionne historiquement contre le renouvelable, en voulant un mix énergétique reposant essentiellement sur le nucléaire. Au-delà des dangers en matière de sûreté, de sécurité, de gestion des déchets, de dépossession des citoyens de leur avenir énergétique que cette politique implique, il est important de rappeler que leur moratoire sur les ENR prive également le pays d’un pilier incontournable pour la maîtrise des coûts de l’énergie dans les années à venir. Un comble pour un parti qui fait du pouvoir d’achat des Français un sujet central de son programme.

Une dépendance aux énergies fossiles qui va encore s’accroître, au mépris de l’environnement, de la santé humaine et de la souveraineté énergétique française. Les nouvelles capacités nucléaires n’étant pas en mesure de délivrer leurs électrons avant 2035 dans un scénario optimiste, il faudra faire appel à des centrales à gaz ou au charbon car les autres énergies renouvelables (hydraulique, géothermie, biomasse…) ne pourront pas compenser l’abandon de l’éolien ou du solaire. La quasi-totalité des énergies fossiles consommées en France proviennent de l’étranger, augmenter notre consommation d’énergie fossile augmenterait donc notre dépendance vis-à-vis de ces pays.

Une marginalisation des initiatives citoyennes au détriment du partage de la valeur et des retombées économiques locales. Le RN souhaite re-nationaliser et re-centraliser les activités de production (nucléaire) et de fourniture autour d’EDF. Les projets citoyens sont très dépendants de l’existence de cadres facilitateurs adéquats et donc des politiques qui peuvent les faciliter ou les freiner voire les faire disparaître.