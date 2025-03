Reuniwatt : 15 ans au service de la transition vers les Ã©nergies renouvelables

Reuniwatt, leader de l’observation des nuages ​​et de l’estimation de l’irradiance solaire, célèbre son 15ème anniversaire. Ses prévisions de couverture nuageuse, ainsi que ses prévisions de production d’énergie éolienne et solaire, continuent de révolutionner les énergies renouvelables et les sciences de l’atmosphère.

Reuniwatt, pionnier de l’observation des nuages ​​et de la prévision de l’irradiance solaire, célèbre fièrement son 15ème anniversaire, marquant une étape importante dans son parcours vers la transition vers les énergies renouvelables. Depuis sa création en 2009, l’entreprise a évolué, passant d’une simple réponse aux défis énergétiques locaux de La Réunion à un leader mondial des sciences de l’atmosphère et des solutions d’énergies renouvelables.

Solutions innovantes et étapes clés

Les produits phares de Reuniwatt, l’imageur infrarouge tout-ciel Sky InSight™, ainsi que les solutions innovantes basées sur les données satellitaires et les modèles de prévision numérique du temps (PNT), ont joué un rôle déterminant dans la transformation de la surveillance de la couverture nuageuse et de la prévision de l’énergie solaire. Lancée en 2014, cette technologie brevetée d’imagerie infrarouge du ciel fournit des observations continues des nuages ​​et des paramètres critiques tels que la fraction et le type de nuages, permettant ainsi des prévisions locales ultra-précises et des prévisions de production d’électricité à court terme jusqu’à 30 minutes à l’avance.

Au fil des ans, Reuniwatt a franchi plusieurs étapes clés

· Une présence mondiale : L’entreprise a ouvert des bureaux à Paris, Toulouse et Melbourne, étendant ainsi son rayonnement à plus de 50 pays. L’expertise de son équipe dans l’observation des changements climatiques rapides en a fait un spécialiste des régions tropicales et des zones climatiques diversifiées.

· Une reconnaissance pour l’innovation : Reuniwatt a été distinguée comme Championne européenne de l’innovation par plusieurs programmes européens, dont H2020, l’ESA, le FEDER et Interreg Europe, et a été sélectionnée pour le prestigieux programme French Tech 120 en 2020 et 2021.

L’entreprise a également reçu de nombreuses bourses de recherche et nominations pour des prix dans les domaines des technologies spatiales et des énergies renouvelables. Reuniwatt se distingue par son excellence dans l’observation de la couverture nuageuse ! ^

· Projets collaboratifs : Reuniwatt contribue à des projets de R&D paneuropéens, tels que le consortium H2020 TRUST-PV, le contrat de communication optique en espace libre ANAtOLIA pour l’ESA ou le projet CONTRAILS aux côtés d’acteurs majeurs comme DWD, Thales et LATMOS.

Reuniwatt a noué des partenariats avec des universités et des centres de recherche sur les cinq continents et s’implique activement dans la R&D, en encourageant les doctorants.

· Accessibilité des données : En 2024, Reuniwatt a lancé un réseau d’observation et un catalogue de jeux de données, permettant aux chercheurs et aux organisations d’accéder à des données précieuses provenant d’installations partout en Europe.

Perspectives d’avenir

« Le secteur de la météorologie énergétique a beaucoup évolué ces dix dernières années, et Reuniwatt est l’un des moteurs de cette évolution », déclare Nicolas Sébastien, PhD, directeur technique de Reuniwatt. « Au cours des quinze dernières années, nous sommes passés de la résolution de problèmes énergétiques locaux à la fourniture de solutions de pointe pour le marché mondial des énergies renouvelables et au-delà », souligne Nicolas Schmutz, PDG et fondateur. « Nous sommes fiers de notre parcours et de l’impact que nous avons eu sur l’adoption des énergies propres, la recherche climatique et les technologies durables dans le monde entier. » Reuniwatt continuera de fournir des produits et services d’excellence, fondés sur une R&D solide. Pour l’avenir, l’entreprise est enthousiaste à l’idée de continuer à repousser les limites du possible avec l’imagerie du ciel, les services satellitaires et les prévisions à un jour, pour des applications allant des mines isolées hors réseau aux sites aéroportuaires et aux projets de recherche. Alors que le monde est confronté aux défis du changement climatique et au besoin de sources d’énergie plus propres, les technologies comme celles développées par Reuniwatt seront plus importantes que jamais pour créer un avenir durable basé sur l’énergie éolienne et solaire. En route pour les 15 prochaines années d’innovation et au-delà !