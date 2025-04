Parc industriel de la plaine de lâ€™Ain : une Ã©nergie Â« made in PIPA Â» grÃ¢ce Ã  une centrale PV en autoconsommation collective

Des chefs d’entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain associés au Syndicat Mixte du PIPA se sont regroupés au sein d’une société de projet afin de créer et d’exploiter une centrale photovoltaïque en autoconsommation collective. Une vingtaine d’entreprises du PIPA seront ainsi alimentées en électricité verte, locale et à un tarif compétitif. Un beau projet de territoire !

La centrale solaire du parc industriel de la plaine de l’Ain se compose de deux tranches et affiche une puissance totale de près de 6 MWc. Les 11 000 modules implantés permettront une production annuelle estimée à 7 200 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3200 foyers. Le terrain sur lequel la centrale solaire sera implantée est situé sur la commune de Blyes et couvre 56 395 m2. Propriété du Syndicat Mixte du PIPA, il a été mis à disposition pour la réalisation du projet assorti d’un bail à construction de 30 ans. Ce terrain inconstructible, impacté par un plan de prévention des risques technologiques, sera ainsi revalorisé par l’implantation du parc solaire. Pendant les 30 ans de la durée de vie (minimum) de la centrale, le projet permet un évitement direct de 13 908 tonnes de CO2 par rapport au mix électrique français, dont importations. Les travaux de construction débuteront au 2ème trimestre 2025 pour une entrée en production fin 2025.

Sécuriser l’approvisionnement et le coût de celui-ci à moyen terme

A l’origine de ce projet réunissant acteurs public et privés : le Syndicat Mixte du PIPA, aménageur et développeur du plus grand parc de la région Auvergne Rhône-Alpes. Dans la perspective de conjuguer déploiement des énergies vertes sur le parc et valorisation d’une parcelle inadaptée pour un usage industriel, le SMPIPA a souhaité étudier l’opportunité de développer un parc photovoltaïque. En 2022, dans un contexte marqué par de fortes tensions dans l’approvisionnement énergétique, une fluctuation des prix et un contexte réglementaire naissant en matière d’autoconsommation collective, des échanges avec plusieurs chefs d’entreprises du parc l’ont conduit à faire évoluer son projet. Pour répondre aux besoins environnementaux et énergétiques des entreprises du territoire, l’opération a pris une dimension à la fois collaborative et locale au travers d’un procédé d’autoconsommation collective. Il ne s’agissait finalement plus seulement de produire de l’énergie solaire mais de permettre aux entreprises du parc intéressées – une vingtaine d’industriels au moment des études – de sécuriser leur approvisionnement et le coût de celui-ci à moyen terme.

Six acteurs du PIPA engagés dans le projet

Pour porter cette réalisation, une société de projet baptisée Astrée Solar a été constituée en 2022, regroupant plusieurs actionnaires dont le Syndicat Mixte du PIPA. L’investissement représente environ 4,5 M€ dont 37 % sont sécurisés par les apports en capital des actionnaires. « Ce projet collectif a nécessité cinq années de travail, de l’idée à sa concrétisation, explique le chef d’entreprise Eddy Vanmarisse, Président de la Société de projet Astrée Solar. L’association d’entrepreneurs privés et d’un acteur public, un parc industriel en l’occurrence, pour développer un projet d’autoconsommation collective, est jusqu’alors inédite. C’est le challenge que nous avons souhaité relever collectivement. L’évolution du contexte nous a conforté dans notre volonté de développer ce projet de production énergétique vertueux, offrant la possibilité aux entreprises du parc intéressées de disposer d’une électricité verte et locale et de maîtriser leur facture. » Pour Emilie Brot, Directrice du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, « le Syndicat Mixte, initiateur du projet, est dans son rôle d’accompagnateur et de booster d’innovation sur son territoire. » L’engagement est allé même au-delà : « Nous avons apporté notre caution financière et opérationnelle pour favoriser la réussite du projet. Cette démarche de co-construction avec les chefs d’entreprise du parc, engageante et exigeante, fera référence. Nous avons déjà été contactés par d’autres structures qui souhaitent bénéficier de notre expérience et envisagent de dupliquer ce type de projet d’autoconsommation collective ».

Une attention particulière est portée à l’impact du projet sur l’environnement

L’emprise foncière sera entourée par une haie bocagère périphérique, composée de deux rangées de cinq essences différentes, permettant le passage de la petite faune, et couvrant 2 776 m2. Une partie de la haie située au Sud du projet sera conservée pour maintenir une continuité écologique. Pour limiter l’artificialisation de la parcelle, qui sera considérée à 92% comme enherbée, les panneaux seront principalement fixés par battage, en limitant l’utilisation du béton à l’ancrage des pieux. Les panneaux et structures seront de faibles hauteurs (2,76 mètres au point le plus haut). D’autres actions visant à limiter l’impact du projet sur l’environnement seront mises en place, y compris pendant les phases de chantier : absence d’utilisation de produits phytosanitaires, absence d’éclairage, planning de travaux adapté aux contraintes écologiques, présence d’un écologue en phase de chantier afin de sensibiliser les entreprises qui interviennent et limiter au maximum les effets du chantier sur le milieu naturel. En fin de chantier, le sol sera réengazonné, sur tout le site hormis les pistes. Pour entretenir les espaces verts, un test d’éco-pâturage est prévu la première année, à renouveler si le résultat s’avère concluant. En prévision de la fin d’exploitation de la centrale solaire, le protocole prévoit un contrat de recyclage des panneaux avec la société SOREN.

Encadrés

Les objectifs du projet

Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est réputé pour sa dynamique endogène et sa capacité à créer des synergies internes. Ses acteurs apportent une nouvelle fois la preuve de leur capacité à se mobiliser pour la réalisation d’un projet d’ampleur au service du collectif. La réalisation de cette centrale photovoltaïque permet de :

Contribuer au développement des énergies renouvelables sur le territoire ;

Faire de ce projet un modèle dans le monde des parcs d’activités français, notamment au vu de la taille du projet ;

Proposer aux entreprises une électricité verte et locale ;

Réduire les factures énergétiques et sécuriser le coût de l’énergie dans le temps ;

Créer une dynamique sur le territoire, pérenniser les entreprises ;

Développer l’attractivité du parc à travers à un marqueur fort ;

Valoriser des terrains touchés par des contraintes importantes.



Quid du parc industriel de la plaine de l’Ain ?

Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, dit PIPA, est avec ses 1 000 hectares le plus grand parc industriel d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il accueille 185 sociétés de toute taille, des grandes unités industrielles et logistiques aux TPE/PME artisanales et de services aux entreprises, qui emploient près de 8 000 personnes.