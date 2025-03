ATMOCE lance la premiÃ¨re batterie Ã  trÃ¨s basse tension du secteur

L’entreprise ATMOCE est pionnière dans la technologie à très basse tension (ELV), qui représente la prochaine évolution du photovoltaïque résidentiel. Eventail des solutions innovantes proposées par ce groupe basé en Europe !

ATMOCE, spécialiste mondial émergent dans la conception et la fabrication de solutions de conversion et de stockage d’énergie pour les applications résidentielles vient de lancer la première batterie très basse tension du secteur, ainsi que d’autres solutions innovantes. Axé sur la production et le stockage d’énergie solaire résidentiel de pointe, ATMOCE présente des technologies révolutionnaires, notamment la première batterie M-ELV du secteur et le cyclo-micro-onduleur 1-en-1 de 500 W, ainsi que son M-Combiner fabriqué en France par TECHNIDEAL. ATMOCE dévoile également trois solutions numériques pour une gestion optimisée de l’énergie : la gestion de la charge basée sur les commutateurs Shelly, la tarification dynamique et la centrale électrique virtuelle (VPP), ainsi que l’application de diagnostic des modules photovoltaïques. Ces développements reflètent l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, de l’efficacité et du développement durable.

Batterie M-ELV : une avancée majeure dans le stockage d’énergie résidentiel

Au cœur du lancement du produit ATMOCE se trouve la batterie M-ELV, une première dans le secteur, conçue avec une architecture basse tension (< 30 V) pour une sécurité maximale et un rendement supérieur. Fabriquée à partir de la chimie LFP (Lithium Fer Phosphate) et optimisée au niveau des cellules, la batterie M-ELV établit une nouvelle norme en matière de stockage d’énergie.

En étant le pionnier de la technologie très basse tension (ELV), ATMOCE a redéfini la sécurité des batteries, permettant aux particuliers de stocker et d’utiliser l’énergie solaire avec une fiabilité et un rendement inégalé. Contrairement aux systèmes de batteries haute tension conventionnels, la batterie M-ELV élimine les risques électriques tout en offrant un rendement CA aller-retour supérieur de 90 %, ce qui en fait l’une des solutions les plus puissantes et évolutives du marché. Grâce à sa conception modulaire, prenant en charge les installations monophasées, triphasées et autonomes, elle s’adapte parfaitement à divers besoins énergétiques, offrant aux utilisateurs une solution de stockage flexible et évolutive. Bénéficiant d’une garantie de 15 ans, la meilleure du secteur, et d’une durée de vie de 10 000 cycles, la batterie M-ELV établit une nouvelle référence en matière de sécurité énergétique, de durabilité et de développement durable, consolidant ainsi le leadership d’ATMOCE dans les solutions d’énergie propre de nouvelle génération.

Cyclo-micro-onduleur 1 en 1 500 W : redéfinir l’efficacité et la sécurité

Le cyclo-micro-onduleur 1-en-1 500 W d’ATMOCE établit une nouvelle norme en matière de conversion d’énergie solaire résidentielle, alliant efficacité de pointe, sécurité et durabilité supérieures. Contrairement aux micro-onduleurs traditionnels, le cyclo-micro-onduleur s’inspire de la technologie des cycloconvertisseurs, permettant une conversion directe CA-CA sans liaison CC intermédiaire. Cette approche révolutionnaire minimise les pertes d’énergie, améliore la stabilité du système et garantit une adaptation fluide de la puissance aux variations des conditions du réseau. Avec un rendement impressionnant de 97,4 %, une garantie de 25 ans et une conception ultra-sécurisée pour une tension inférieure à 60 V CC, ce micro-onduleur léger à boîtier polymère offre une durabilité et une sécurité électrique améliorées par rapport aux alternatives conventionnelles. En étant le pionnier de cette technologie, ATMOCE réaffirme son leadership dans les solutions énergétiques de nouvelle génération, offrant aux particuliers une fiabilité et des performances inégalées. Ce lancement mondial marque un tournant pour ATMOCE, dépassant le simple lancement de produits innovants et de solutions de digitalisation. En intégrant harmonieusement des technologies énergétiques avancées à des partenariats locaux et à un vaste réseau de distribution, ATMOCE démontre sa force et sa vision de leader mondial de l’énergie durable. Cette combinaison stratégique de développement de produits de pointe et de capacités numériques établit non seulement une nouvelle référence dans le secteur, mais souligne également l’engagement d’ATMOCE à mener la transition mondiale vers un avenir énergétique plus efficace, plus sûr et plus durable. Fort de ces piliers fondamentaux, ATMOCE est prêt à révolutionner le paysage énergétique à l’échelle mondiale.