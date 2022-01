Réunion informelle des ministres européens de l’Environnement et de l’Energie à Amiens du 20 au 22 janvier

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, accueillera ses homologues européens du 20 au 22 janvier 2022 à Amiens pour une réunion informelle des ministres chargés de l’Environnement et une réunion informelle des ministres chargés de l’Energie. Traditionnellement organisées par les pays en charge de la présidence du Conseil, les réunions ministérielles informelles ont vocation à faire progresser les réflexions et travaux européens communs aux ministres invités.

Les réunions informelles à Amiens se feront en présence de Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé du Pacte vert européen et de la politique d’action sur le climat, de Kadri Simson, commissaire européenne à l’Énergie, et de Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’Environnement, aux Océans et à la Pêche. Elles comprendront plusieurs sessions de travail dédiées notamment à la déforestation importée, à la question de l’acceptabilité de la transition, aux énergies renouvelables ou à la question des prix de l’énergie.

Ces réunions informelles seront aussi l’occasion pour Barbara Pompili d’accueillir ses homologues dans des hauts lieux du patrimoine amiénois (la cathédrale et le musée de Picardie) mais aussi de présenter une réussite industrielle et écologique d’envergure mondiale, implantée à Amiens, l’usine Ÿnfarm de l’entreprise Ÿnsect, une société française spécialisée dans l’élevage d’insectes et leur transformation en ingrédients à destination des animaux domestiques et d’élevage.