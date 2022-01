Innovation technologique Liliane Bettencourt (chaire annuelle 2021-2022) : la solaire dans tous ses Ã©tats au CollÃ¨ge de France

La Chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt, créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt Schueller de mettre en valeur l’importance des travaux qui doivent être consacrés à l’innovation technologique. En ce début d’année 2022 et jusqu’au 20 avril, l’énergie solaire sera mis à l’honneur au travers des séminaires et des cours dispensés par d’éminents chercheurs et de brillants ingénieurs issus de la filière. Tout cela sous la férule de Daniel Lincot, ex directeur scientifique de l’Institut photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF).

Le cycle commencera par la Leçon inaugurale de Daniel Lincot sur la thématique : « Energie solaire photovoltaïque et transition énergétique » le 20 janvier prochain de 18h à 19h. Au fil de l’hiver, une quinzaine de cours et de séminaires se succéderont sur des sujets éclectiques allant de l’histoire du photovoltaïque, jusqu’aux dernières technologies des pérovskites ou de l’organique, en passant par des analyses prospectives. Ce cycle se conclura par un colloque toujours sous l’égide de Daniel Lincot consacré au thème : « Energie solaire et société ». L’objectif du colloque, dans un contexte marqué par les débats très vifs sur le futur énergétique, sera de susciter une réflexion sur la place de l’énergie solaire dans la société à venir, en associant les aspects scientifiques, technologiques et économiques aux aspects sociétaux, environnementaux et culturels, qui seront au cœur du succès des développements à venir dans nos milieux urbains et nos cadres de vie.

