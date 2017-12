Retrouvez les solutions SMA sur EnerGaÃ¯a 2017

Le Forum EnerGaïa se tiendra les 13 et 14 décembre à Montpellier. La veille, le 12 décembre, BayWa.re organise une formation autoconsommation à Montpellier. SMA y dévoilera notamment le SMA Data Manager M, système de surveillance et pilotage d’installations grandes toitures, et premier composant développé sur la nouvelle plateforme EnnexOs.

Les 13 et 14 décembre, l’ensemble des solutions SMA pour le résidentiel et le tertiaire sera à découvrir sur le stand KDI Solar. Pour s’informer avec l’équipe SMA France sur les caractéristiques des Sunny Boy 3.0 5.0 avec SMA Smart Connected intégré, solutions pour le stockage résidentiel Sunny Boy Storage, Sunny Tripower CORE1, l’onduleur autoportant et équipés de 6 MPPT.

Rendez-vous sur le stand de KDI Solar, hall B5.Stand 20D.

