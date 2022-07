23Ã¨me Colloque annuel du SER le 29 septembre 2022 : ouverture des inscriptions Ã  prix prÃ©fÃ©rentiels jusqu’au 31 aoÃ»t

Depuis sa première édition en 1999, le Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières EnR et les met en débat. Intitulée ” Urgence climatique : une loi de programmation au cœur des enjeux “ et placée sous le haut patronage du Président de la République, Emmanuel Macron, la 23ème édition du colloque du SER se tiendra le jeudi 29 septembre 2022 à la Maison de la Chimie à Paris, à un moment-clef où le changement climatique et le choc de la guerre en Ukraine nous confrontent aux enjeux cruciaux du choix de notre mix énergétique et de notre sécurité d’approvisionnement.

« Il nous faut produire vite, sur notre propre territoire et pour tous nos usages, des énergies décarbonées. Rapides à développer, non émettrices de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables répondent à la double urgence de lutte contre le changement climatique et de souveraineté. Leur déploiement accéléré et massif s’impose. Le Parlement devra adopter à l’automne des textes décisifs qui témoigneront de la volonté de notre pays de prendre sa part dans la lutte pour la sauvegarde de notre planète. Ces décisions capitales détermineront tout à la fois notre souveraineté énergétique, nos choix industriels, les emplois dans nos territoires, et la vie de nos compatriotes » précise le bureau du SER par communiqué.

