Retour sur les Rencontres Solaires de lâ€™Est #2 Ã  Toul

L’association Cap à l’Est, présidée par Michaël Godet, a organisé avec succès la seconde édition des Rencontres Solaires de l’Est le 28 janvier dernier à la salle de l’Arsenal de Toul. Un succès !

Avec plus de 550 participants réunis, les Rencontres Solaires de l’Est ont été une véritable réussite, témoignant de la dynamique et de la mobilisation des acteurs du photovoltaïque dans la région Grand Est. La salle comble et l’enthousiasme du public illustrent parfaitement l’intérêt grandissant de cet événement pour la filière solaire et ses enjeux.

Une journée d’échanges et de perspectives

Cette journée a permis de rassembler l’ensemble des acteurs de la filière photovoltaïque régionale : industriels, développeurs, installateurs, donneurs d’ordre privés et collectivités territoriales. Le programme, riche et varié, a alterné entre :

Des tables rondes sur des thématiques clés du secteur,

Un salon professionnel avec 27 exposants,

Des ateliers interactifs,

Des moments de convivialité favorisant le réseautage et les échanges constructifs.

Les débats ont été nombreux et de grande qualité. En particulier, la table ronde sur l’agrivoltaïsme a tenu toutes ses promesses, offrant un échange dynamique et instructif sur cette synergie essentielle entre agriculture et production d’énergie solaire.

Une clôture inspirante

La journée s’est achevée sur une note inspirante avec l’intervention de Julia Faure, fondatrice de Loom et présidente du Mouvement Impact France. Son intervention a permis d’apporter une perspective enrichissante, en liant les défis énergétiques à une réflexion plus large sur nos modèles économiques et industriels.

Un événement rendu possible grâce à l’engagement collectif

Il est essentiel de rappeler que l’association repose entièrement sur la mobilisation de ses bénévoles. « Nous n’avons aucun salarié, et c’est grâce à l’implication de chacun d’entre vous, ainsi qu’au soutien indéfectible de nos partenaires – la Région Grand Est, la CCI, le Pays Toulois et l’ADEME – que cette journée a pu voir le jour » précise Mickael Godet, président de Cap à l’Est.

Une reconnaissance institutionnelle

« Nous avons également eu l’honneur d’accueillir Nizar Azouz, fraîchement nommé sous-préfet, qui a choisi de faire des Rencontres Solaires de l’Est son premier événement officiel en poste. Sa présence témoigne de l’importance grandissante du solaire dans les priorités régionales et nationales. Ce succès renforce notre détermination à poursuivre notre engagement pour le développement du photovoltaïque dans le Grand Est » conclut le président.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une nouvelle édition !