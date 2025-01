Le Chiffre dâ€™affaires 2024 de Voltalia en croissance de +10%

Le chiffre d’affaires 2024 de l’entreprise Voltalia s’établit à 546,6 millions d’euros, en progression de +10% par rapport à 2023 (+14% à taux de change constants), porté par une forte croissance des Ventes d’énergie de +20% sur l’année 2024 (+25% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d’affaires de l’année 2024. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 59% en Europe, 36% en Amérique latine et 5% en Afrique. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 atteint 167,2 millions d’euros, en léger repli de -2% par rapport au quatrième trimestre 2023 (+3% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 56% et 44% du chiffre d’affaires du trimestre. « Le quatrième trimestre s’est caractérisé par une croissance soutenue des ventes d’énergie, malgré l’écrêtement survenu au Brésil au second semestre. Sur l’année, la dynamique de développement impulsée par les équipes a permis de remporter 637 mégawatts de nouveaux projets adossés à des contrats long terme, soit une hausse de +42%. Par ailleurs, en atteignant notre objectif de 3,3 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, nous illustrons notre savoir-faire de développeur et notre compétence à industrialiser nos processus » commente Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Confirmation de l’objectif d’EBITDA 2024 et lancement d’un plan de transformation appelé SPRING

Voltalia confirme ainsi son objectif d’EBITDA 2024 après écrêtement d’environ 215 millions d’euros et reste confiant que les actions légales et contentieuses visant à obtenir une compensation aboutiront sur une issue favorable à moyen terme. À la suite de la nomination de Robert Klein, comme Directeur général, Voltalia a initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé SPRING visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur sa mission. Voltalia étudie dans ce cadre différents scénarios qui ne remettent pas en cause la précédente trajectoire moyen-terme. La revue des actifs de la société étant en cours. Voltalia prévoit de présenter les conclusions de ce plan d’ici la fin du premier semestre 2025. « Face aux nouveaux enjeux de notre secteur, j’ai initié SPRING, un plan de transformation ambitieux de l’entreprise pour assurer une croissance durable et rentable » ajoute Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

