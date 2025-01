Cocorico ! A Chantecoq, Tryba Energy et Vinci Autoroutes transforment un dÃ©laissÃ© autoroutier en centrale solaire

Tryba Energy et Vinci Autoroutes poursuivent leur stratégie commune de valorisation de délaissés autoroutiers en site de production d’énergie photovoltaïque. Dans ce cadre, c’est un projet ambitieux qui va voir le jour à Chantecoq dans le Loiret, avec la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, sur 6 hectares situés aux abords de l’autoroute A19. D’une puissance de 5,3 MWc (mégawatts crête), le parc solaire sera mis en service début 2026.

Historiquement consacré à la fabrication d’enrobés pour les chaussées de l’autoroute, l’espace qui va accueillir la centrale photovoltaïque est un site dégradé privé, qui peut être valorisé avec une installation photovoltaïque. La mise en service est attendue pour début 2026 avec une production annuelle moyenne de 6 600 MWh. Cette énergie sera injectée dans le réseau électrique et permettra d’alimenter environ 1 500 foyers (chauffage inclus) sur le Loiret.

Quand l’autoroute devient une source d’énergie verte

Tryba Energy a été sélectionné par VINCI Autoroutes, gestionnaire du foncier, en 2020 lors d’un appel d’offres débouchant sur la signature d’une promesse de bail emphytéotique, marquant le début du projet. Durant les quatre années suivantes, le développement du projet a progressivement franchi plusieurs étapes : la réalisation d’études techniques approfondies, des échanges constants avec les collectivités, l’obtention d’une solution de raccordement au réseau et l’obtention d’un permis de construire à l’issue de l’enquête publique qui a obtenu l’approbation locale. Le site retenu présente des caractéristiques particulièrement adaptées à l’installation d’un générateur photovoltaïque au sol. Il s’agit d’un terrain non-utilisé, sans valeur environnementale particulière, ni potentialité immobilière ou agricole significative. En novembre 2024, le projet a été désigné lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) « Centrales au sol », confirmant la pertinence et la qualité du développement réalisé par Tryba Energy. La phase de construction est désormais imminente, avec un équipement innovant de panneaux solaires bifaciaux capables de capter l’albédo, soit l’énergie solaire réfléchie par le sol, permettant une augmentation substantielle du rendement de la centrale. Cette réalisation est le fruit d’une collaboration exemplaire entre les équipes de Tryba Energy et de Vinci Autoroutes, engagées dans une démarche de développement durable et de transition énergétique.

Un projet qui apporte au territoire dans le respect environnemental

Pendant la phase de construction de la centrale, qui va durer entre 7 et 8 mois, un tissu local d’entreprises interviendra sur diverses opérations comme les travaux de préparation du site, le génie civil, la voierie et les réseaux. Le début des travaux est prévu pour fin aout 2025 afin de ne pas impacter le cycle biologique des espèces animales présentes sur le site à l’instar de certaines espèces de chiroptères dont l’activité de reproduction est forte durant les mois d’été. C’est la polyvalence et l’expertise de Tryba Energy qui sont mises en avant dans ce projet. Un délaissé d’autoroute présente des enjeux particuliers. Ces sites disposent également d’écosystèmes à protéger et qu’il est nécessaire d’éviter pour annuler tout impact sur la biodiversité. Tryba Energy a su prendre en compte ces enjeux et concevoir un projet qualitatif et adapté à son environnement.