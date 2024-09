Rethink Energy publie ses prÃ©visions pour les modules solaires Ã  pÃ©rovskite jusqu’en 2040

Un nouveau rapport de Rethink Energy prédit que les modules solaires à pérovskite atteindront la production à l’échelle du GW à partir de 2028, prenant le contrôle de l’ensemble de l’industrie d’ici 2040. Aujourd’hui, nous constatons un flux constant d’expéditions commerciales d’essai, et que les modules tandem ont atteint la parité avec le silicium en termes de production d’énergie sur toute la durée de vie – avec une énorme marge de progression pour d’autres améliorations en termes de durée de vie et d’efficacité. Décryptage !

C’est une certitude. La baisse des prix de l’énergie solaire et les améliorations de la qualité n’ont pas atteint un plateau. Le coût actualisé de l’électricité solaire (LCOE) va continuer à s’améliorer jusqu’en 2040 et au-delà. Avec les pérovskites, il faudra de nombreuses années d’expansion de la fabrication pour rattraper l’échelle de l’industrie solaire générale – mais des segments de marché spécifiques seront transformés ou même créés par ces mêmes pérovskites, en particulier l’énergie solaire sur les toits.

Les tandems deviendront la forme dominante de fabrication solaire dans le monde en 2030

Les modules tandem, qui combinent des couches de silicium et de pérovskite pour atteindre à la fois des rendements supérieurs et des valeurs de production d’énergie à vie supérieures à celles du silicium conventionnel, seront très prisés aux États-Unis, les droits de douane et les subventions aidant à l’adoption de cette nouvelle technologie face aux produits ultra bon marché de la Chine. Les tandems deviendront la forme dominante de fabrication solaire dans le monde dans les années 2030, remplaçant et assimilant l’industrie du silicium. Les pérovskites à jonction unique apportent quant à elles une nouveauté : un produit solaire à couche mince abordable. Alors que des technologies concurrentes comme le CIGS n’ont jamais atteint l’adoption massive, les pérovskites à jonction unique promettent des coûts de production bien inférieurs qui leur permettront de revendiquer des parts dans l’énergie par satellite, les cellules intégrées aux appareils, mais surtout les installations solaires sur les façades et sur les toits non porteurs. Cela changera la donne pour les installations solaires distribuées dans les segments commercial et industriel (C&I), municipal et résidentiel. L’attrait des batteries et du solaire ne fera que croître au fil du temps, même si le prix de l’électricité n’était pas prévu pour de nouvelles augmentations.

Les pérovskites favoriseront-elles la relocalisation de l’industrie PV ?

Les décideurs politiques doivent également s’approprier le rapport de Rethink Energy pour comprendre l’opportunité qu’offrent les pérovskites en matière de relocalisation de la production solaire – avec des coûts énergétiques et d’investissement intrinsèquement plus faibles, ce qui rend cette chaîne d’approvisionnement beaucoup plus facile à relocaliser par rapport aux segments lourds du polysilicium et des plaquettes sur lesquels repose le photovoltaïque au silicium. Ce rapport s’appuie sur des entretiens avec la majeure partie d’une douzaine d’entreprises de pérovskites dont les opérations sont réparties aux États-Unis, en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. La couverture et les prévisions des pérovskites, ainsi que nos contacts dans le secteur, remontent à fin 2020. Rethink a également suivi de près les vastes projets élaborés en Chine, qu’il s’agisse de géants traditionnels, d’entreprises spécialisées dans les pérovskites de taille moyenne et de dizaines de petites startups cherchant à fabriquer des produits à couches minces.