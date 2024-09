Eiffel IG et la BERD cofinancent le dÃ©ploiement de centrales solaires en Roumanie

Eiffel Energy Transition III, le troisième millésime du fonds d’infrastructures énergétiques géré par Eiffel Investment Group (« Eiffel »), fournit un prêt de construction à recours limité de 12,2 millions d’euros pour la construction de deux centrales solaires dans le comté de Dolj, en Roumanie. Le co-investisseur, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (« BERD »), investit également 12,2 millions d’euros supplémentaires. Cette structure de financement innovante pourrait considérablement accélérer le développement des énergies renouvelables en Roumanie.

Eiffel apporte 12,2 millions d’euros pour la construction de deux centrales solaires dans le comté de Dolj en Roumanie, dans le cadre d’un financement à recours limité destiné à accélérer la construction d’énergies renouvelables dans le pays et à aider la Roumanie à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Il s’agit du premier investissement de ce type, et du deuxième investissement d’Eiffel en Roumanie. L’emprunteur est Danube Solar Five, un véhicule à vocation spéciale (SPV) incorporé en Roumanie, détenu par le fonds lituanien INVL Renewable Energy Fund I et géré par UAB INVL Asset Management (« INVL »). INVL opère depuis plus de trois décennies et gère plus d’un milliard d’euros d’actifs, comprenant l’immobilier, l’énergie et les infrastructures dans les pays baltes et en Europe de l’Est. Le financement d’Eiffel représente la moitié d’une enveloppe de 24,4 millions d’euros destinée à la construction des centrales, qui auront une capacité installée totale de 60 MWc. La BERD fournira les 12,2 millions d’euros restants. Il s’agit du deuxième cofinancement BERD-Eiffel dans le domaine des énergies renouvelables en Europe de l’Est. Un mécanisme d’ajustement du taux d’intérêt en fonction des critères ESG a été inclus dans l’accord, soulignant l’engagement d’INVL, de la BERD et d’Eiffel envers des normes ESG élevées.

Roumanie : objectif de 36,2 % d’EnR d’ici 2030

En tant que membre de l’Union européenne, la Roumanie s’est engagée à mettre en œuvre le quatrième package énergétique de l’UE, « Une énergie propre pour tous les Européens ». Ce programme vise à moderniser le marché de l’électricité de l’UE, le rendant plus flexible et mieux à même d’intégrer une part croissante d’énergies renouvelables. L’ambition croissante de la Roumanie dans ce domaine s’appuie sur les engagements à l’échelle de l’UE, inscrits dans les plans Fit for 55 et REPowerEU, visant à augmenter la production d’énergies renouvelables d’ici 2030. En 2023, la Roumanie s’est engagée à faire passer la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique totale de 24,3 % en 2019 à un objectif plus ambitieux de 36,2 % d’ici 2030, en ajoutant 11,9 GW de nouvelle capacité renouvelable. À ce jour, la majorité des investissements dans la région ont été réalisés par des producteurs d’électricité indépendants, qui possèdent généralement les projets tout au long de leur cycle de vie.

Les prêts de construction à court terme

Bien que les investisseurs institutionnels soient également intéressés par la possession de ces actifs, ils sont souvent limités dans leur capacité à supporter le développement initial et la Eiffel Investment Group fait partie d’un ensemble de financements innovants visant à accélérer le développement des énergies renouvelables en phase de construction. Les prêts de construction à recours limité permettent aux développeurs de financer cette période critique. Elles devraient jouer un rôle clé dans l’ouverture de nouveaux flux de capitaux dans le secteur des énergies renouvelables, qui nécessite des investissements à grande échelle pour atteindre les ambitieux objectifs de transition verte de la Roumanie. « Bien que les prêts de construction à court terme soient une pratique courante en Europe de l’Ouest, très peu ont été mises en place en Roumanie jusqu’à présent. En tant que leader dans ce segment, Eiffel s’engage, aux côtés de partenaires comme INVL et la BERD, à démontrer que cet instrument est également adapté au marché roumain », a déclaré Pierre-Antoine Machelon, Directeur Général – Responsable des infrastructures de transition énergétique chez Eiffel.