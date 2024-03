RÃ©sultats de la cinquiÃ¨me session des AO Sol : les dÃ©veloppeurs au rendez-vous de la souscription

92 nouveaux lauréats pour développer des installations photovoltaïques au sol ont été désignés en ce début de mois mars 2024. 912 MWc ont été attribués. Le prix moyen proposé par les lauréats est de 81,9 €/MWh.

Au sein du nouveau programme, baptisé « PPE2 », plusieurs appels d’offres pour près de 29 GW ont été lancés, avec des candidatures commençant en 2021 et se terminant en 2026. Parmi tous les appels d’offres PPE2, l’un d’entre eux soutient le photovoltaïque au sol, à savoir des installations comprises entre 500 kWc et 30 MWc situées en France métropolitaine. Pour la cinquième session de l’appel d’offres PPE2 pour le photovoltaïque au sol dont les résultats ont été dévoilés le 4 mars dernier, le tarif moyen fixé à 81,9 €/MWh confirme une tendance à la stabilisation (-0,6% par rapport au dernier tarif qui était de 82,42 €/MWh) qui avait déjà été observée lors de la dernière session. Cette session a connu un joli succès avec 912 MWc attribués pour 925 MWc appelés.

Répartition par région

Finergreen a analysé la répartition régionale des projets et les puissances installés en fonction de leur géographie. La Nouvelle-Aquitaine et le Grand-Est sont les régions avec les plus grandes capacités attribuées avec respectivement 148,4 MWc et 132,3 MWc. Les développeurs semblent avoir été moins actifs dans le Nord du pays qu’auparavant : 43 % de la capacité totale attribuée se situe dans le sud de la France. Cette part n’avait jamais atteint plus de 33% depuis le lancement des appels d’offres au sol PPE2. En moyenne, les projets situés dans la moitié Nord sont près de deux fois plus grands que les projets situés dans la moitié Sud (soit 15,1 MWc contre 8,6 MWc) malgré deux formidables projets (69,0 MWc et 45,0 MWc). La taille moyenne globale des projets a chuté de 16% depuis la quatrième session (soit 9,9 MWc contre 11,8 MWc) qui pourrait avoir légèrement favorisé le Sud avec projets confrontés à une plus grande pression foncière que les candidats du Nord. Pour la première fois lors d’une séance PPE2 au sol, la Bretagne dépasse les 10 MWc pour atteindre 32,3 MWc grâce à un grand projet de 27,1 MWc. Sur cette cinquième session, chaque région s’est vue attribuer de nouvelles capacités.

Le top 3 des lauréats

Avec 191,4 MWc, EDF se positionne en tête de cette cinquième session de l’AO Sol. Juste derrière, Neoen affiche 118,9 MWc au compteur. Urbasolar occupe la troisième marche du podium avec 78,3 MWc.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGEC%20laur%C3%A9ats%20AO%20PPE2%20PV%20sol%205P.pdf