Objectif 2040 de Compagnie LÃ©a Nature: produire autant dâ€™Ã©nergie renouvelable que sa consommation annuelle

Afin de poursuivre cette dynamique vertueuse et dans la continuité de ses choix écologiques, Compagnie Léa Nature lance un vaste plan d’investissements dans l’installation de panneaux photovoltaïques sur ses sites en France. L’objectif est clair et ambitieux : produire en énergies renouvelables l’équivalent de ses consommations annuelles en électricité à horizon 2040, pour s’affranchir d’une électricité issue des énergies fossiles. Plus que louable !

La première phase de ce plan sera lancée au printemps 2024 au siège social avec la construction d’ombrières à panneaux photovoltaïques sur les parkings de trois sites à Périgny. L’indicateur de suivi est le Taux de Production des installations; c’est à dire le ratio entre la production totale d’énergie renouvelable de l’installation et la consommation annuelle du site. Les installations représenteront une superficie totale de 6 570 m² pour un investissement global de 2,7 millions d’euros. L’énergie produite sera soit consommée selon ses besoins saisonniers, soit revendue aux acteurs économiques dans un rayon de 2 kilomètres environ. Les avantages de ces ombrières sont multiples : non seulement elles permettent de produire de l’énergie propre, mais elles contribuent également à limiter le réchauffement au sol lors des périodes de canicule et protègent les véhicules des intempéries, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Des choix écologiques précurseurs

Le siège social de Compagnie Léa Nature, à Périgny, était déjà pourvu dès 2009 en énergies renouvelables, allant du solaire thermique à la géothermie en passant par le solaire photovoltaïque.

Le solaire thermique : 78 m² de capteurs solaires pour chauffer l’eau sanitaire, les planchers et les centrales de traitement d’air.

L’aérothermie : Cinq pompes à chaleur alimentent les réseaux de chauffage, le plancher et la centrale de traitement d’air réversible, soit jusqu’à 70 % d’économie d’énergie.

La géothermie : Un puits canadien réchauffe ou refroidit l’air extérieur alimentant la pompe à chaleur, maintenant la chaleur entre 18°C et 22°C toute l’année dans l’entrepôt logistique.

Le solaire photovoltaïque : 610 m² de panneaux photovoltaïques fournissent 16 % des besoins de fonctionnement de l’entrepôt logistique et représentent 3% de taux de production du site.

Les déploiements à venir

Détails des installations à Périgny

Léa 1 – siège social. Mise en service en juillet 2024

894 panneaux – 1783 m² – 20% de taux de production (installation existante incluse) – 97 d’autoconsommation

Léa 3 – usine cosmétique. Mise en service septembre 2024

1804 panneaux – 3585 m² – 44% de taux de production – 75% d’autoconsommation

Léa 2- entrepôt et VAD. Mise en service été 2025

600 panneaux – 1202 m² – 89% taux de production – 40% autoconsommation

Le déploiement sur les autres sites en 2024

Parallèlement, Compagnie Léa Nature poursuit ses efforts en étendant ses installations à d’autres sites, tels que celui d’Ekibio à Peaugres et de Bioviver II à Damazan:

Sur le site d’Ekibio à Peaugres (07). Mise en service en décembre 2024.

290 000€ d’investissement – 834 m² de panneaux (ombrières et toitures) – 28% de taux de production (installation existante incluse) et 96% d’autoconsommation

Sur le site de BioviverII à Dmazan (47). Mise en service début 2025.

226 650 € d’investissement – 809 m² de panneaux en toitures prévus sur l’extension des bâtiments – 21% taux de production – 96% d’autoconsommation

Et la suite…

7 nouveaux projets sont en étude de faisabilité en 2024 : Alpha Nutrition à La Séauve-sur-Semène, Ekibio à Chasse-sur-Rhône, Vitamont à Monflanquin, Alpes Biscuits à Estrablin, Jean et Lisette à Saint Jean d’Angély, Famille Mary àSaint André de la Marche, Bio Organica en Italie.