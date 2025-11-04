RÃ©sultats de la 11Ã¨me pÃ©riode des AO BÃ¢timents : deux dÃ©partements du nord de la Loire en pole position

Ils Ã©taient attendus avec impatience par les dÃ©veloppeurs. Les rÃ©sultats des laurÃ©ats de 11Ã¨me pÃ©riode des AO BÃ¢timents PPE2 (CRE)Â sont tombÃ©s le 4 novembre dernier. 129 nouveaux laurÃ©ats pour dÃ©velopper des installations photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timent ont donc Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s en ce cÅ“ur dâ€™automne. La puissance totale attribuÃ©e sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã Â 300,9 MW soit en ligne avec les 300 MW appelÃ©s. Les rÃ©sultats de cet appel dâ€™offres sont en tous les cas en nette amÃ©lioration par rapport Ã la pÃ©riode 10. Le prix moyen proposÃ© par les laurÃ©ats est de 96,48 â‚¬/MWh. Petite particularitÃ© gÃ©ographiqueÂ ! Sur le podium des dÃ©partements par puissance attribuÃ©e, la Seine-et-Marne (77)Â avec 24,24 MW occupe la premiÃ¨re place devant la Moselle (57)Â et ses 18,68 MW. TroisiÃ¨me, les Bouches-du-RhÃ´ne (13)Â avec 17,06 MW sauvent lâ€™honneur des dÃ©partements du midi. Par ailleurs, le syndicat Enerplan annonce ne pas avoir connaissance des nouvelles dates de dÃ©pÃ´ts de la pÃ©riode 12.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Laur%C3%A9ats%20de%20la%20onzi%C3%A8me%20p%C3%A9riode%20de%20l%27appel%20d%27offres%20PV%20sur%20b%C3%A2timent%20%28PPE2%29.pdf