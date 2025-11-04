LONGi conserve la note AAA pour le 23e trimestre consÃ©cutif au T3 2025 PV ModuleTech Bankability Report

LONGi a une fois de plus obtenu la note AAA la plus Ã©levÃ©e dans le rapport sur les notations de bancabilitÃ© du 3Ã¨me trimestre 2025 de PV ModuleTech, publiÃ© par PV Tech et Informa Markets. Il s’agit du 23Ã¨me trimestre consÃ©cutif au cours duquel LONGi se maintient en tÃªte du classement, rÃ©affirmant ainsi sa position comme l’une des entreprises de technologie solaire les plus fiables et les plus stables financiÃ¨rement au monde.

Le rapport confirme que la cote de bancabilitÃ© de LONGi reste au plus haut niveau AAA, ce qui souligne les solides fondamentaux de la sociÃ©tÃ© et la confiance Ã long terme du marchÃ©. LONGi maintient une forte prÃ©sence sur le marchÃ© en Chine, en Europe et dans le reste du monde, et une prÃ©sence modÃ©rÃ©e aux Ã‰tats-Unis, au Japon et en Inde. Cette large empreinte mondiale contribue Ã la rÃ©silience et Ã la flexibilitÃ© de l’entreprise dans un paysage solaire concurrentiel.

LONGi renforce sa fabrication mondiale et est le chef de file de la technologie Back Contact avec des gains d’efficacitÃ© records. L’entreprise continue de faire progresser la technologie des modules de contact arriÃ¨re et d’optimiser ses opÃ©rations internationales. Ses capacitÃ©s de production intÃ©grÃ©es couvrent la Chine, l’Asie du Sud-Est et les Ã‰tats-Unis, ce qui reflÃ¨te le rÃ©seau de fabrication robuste et Ã©volutif de LONGi. De janvier Ã septembre, le volume cumulÃ© des ventes de modules BC de LONGi a atteint 14,48 GW, et le volume de production et de vente des produits HPBC 2.0 a augmentÃ© rapidement d’un mois sur l’autre.

Les modules BC de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration ont atteint un rendement de conversion allant jusqu’Ã 24,8 %, tout en maintenant un taux de rendement stable supÃ©rieur Ã 97 %.Â De plus, les modules HIBC ont poussÃ© l’efficacitÃ© de la production de masse Ã 25,9 % et la puissance de sortie Ã plus de 700 W, ce qui en fait l’un des produits solaires industrialisÃ©s les plus efficaces au monde. Le maintien du statut AAA de LONGi pendant 23 trimestres consÃ©cutifs souligne son engagement envers l’excellence technologique, la stabilitÃ© opÃ©rationnelle et la croissance responsable, soutenant les efforts mondiaux vers un avenir Ã©nergÃ©tique durable.