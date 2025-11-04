Avec lâ€™Â« IRISOLARIS Store Â», les particuliers vivent l’Ã©nergie et lâ€™intelligence solaire en immersion

Le concept est novateur, vecteur incontestable de dÃ©mocratisation du solaire. Poursuivant sa dynamique de croissance et dâ€™innovation, IRISOLARIS Groupe, Â« Ã©nergÃ©ticien des nouvelles Ã©nergies Â» a franchi le 4 novembre dernier une nouvelle Ã©tape en ouvrant Â« IRISOLARIS Store Â» au cÅ“ur de la zone dâ€™activitÃ©s de Plan de Campagne (13), la plus grande zone commerciale dâ€™Europe, et se tournant pour la premiÃ¨re fois vers les particuliers. A sa base, deux convictions clÃ©s : le solaire peut transformer les modes de vie et chacun peut devenir acteur de sa propre Ã©nergieÂ !

Ã€ lâ€™heure oÃ¹ la dÃ©carbonation est devenue une prioritÃ© mondiale, IRISOLARIS Groupe donne naissance Ã un concept store inÃ©dit en France, alliant innovation technologique et engagement environnemental.

Un concentrÃ© dâ€™innovation, vitrine de lâ€™expertise dâ€™un groupe local

Sur plus de 350 mÂ², IRISOLARIS Store offre aux mÃ©nages un parcours immersif complet, centrÃ© sur les panneaux photovoltaÃ¯ques, produits phares du magasin, ainsi quâ€™une gamme de solutions Ã©nergÃ©tiques rÃ©unies ici de maniÃ¨re inÃ©dite. DestinÃ© aux propriÃ©taires de maisons individuelles – quâ€™elles soient en cours de construction, existantes ou en rÃ©novation – cet espace les accompagne dans leurs projets de chauffage, climatisation, production dâ€™eau chaude, confort Ã©lectrique et domotique. Il propose une large palette de services – conseils personnalisÃ©s, dÃ©monstrations, accompagnement sur mesure, vente, financement – permettant de transformer leur habitat grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©nergie solaire, dâ€™atteindre lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et dâ€™optimiser Ã la fois leur consommation et leur budget Ã©nergÃ©tique. Pour Charles Nucci, PrÃ©sident et co-fondateur de IRISOLARIS Groupe, particuliÃ¨rement fier de cette premiÃ¨re ouverture situÃ©e Ã proximitÃ© du siÃ¨ge de lâ€™entreprise : Â« Face Ã lâ€™urgence climatique et Ã la hausse du coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ©, lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique sâ€™impose comme un sujet prioritaire pour de nombreux foyers. IRISOLARIS Store entend rÃ©pondre Ã cet enjeu en accompagnant toutes celles et ceux qui souhaitent reprendre le contrÃ´le de la consommation Ã©nergÃ©tique de leur habitation en sâ€™appuyant sur le solaire combinÃ© Ã de nombreuses autres technologies innovantes. Notre magasin les aide Ã concevoir et concrÃ©tiser leur maison de demain, que ce soit dans le cadre dâ€™une construction, ou dâ€™une rÃ©novation Â».

Une expÃ©rience complÃ¨te et globale, en immersion, tournÃ©e vers un avenir solaire

Lieu dâ€™Ã©changes, de dÃ©monstrations et de vente, IRISOLARIS Store incarne pleinement lâ€™expertise dâ€™un groupe expÃ©rimentÃ©, mais aussi sa vision du monde de lâ€™Ã©nergie. En maÃ®trisant lâ€™ensemble de la chaine de valeur de la transition Ã©nergÃ©tique, le magasin y propose une expÃ©rience complÃ¨te et concrÃ¨te, retrouvÃ©e nulle part ailleurs, grÃ¢ce Ã des partenaires sÃ©lectionnÃ©s pour leur technologie dâ€™optimisation. PensÃ© pour imaginer des lieux de vie plus Ã©conomiques et autonomes, en les visualisant et mieux les comprenant, cet environnement sâ€™articule autour de six univers conÃ§us en cercle. Chacun invite les visiteurs Ã explorer des solutions Ã©nergÃ©tiques capables de transformer son habitat grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©nergie solaire. Ã€ travers un mur de simulation, une application numÃ©rique, un onduleur et dâ€™autres dispositifs, les visiteurs dÃ©couvrent la production et le stockage de lâ€™Ã©nergie solaire, testent des technologies innovantes, mesurent les Ã©conomies quâ€™ils peuvent rÃ©aliser pour leur propre habitat, les impacts qui en dÃ©coulent sur leur confort et leur budget, et conÃ§oivent une maison intelligente et rassurante grÃ¢ce Ã la domotique.

Plus encore, ils peuvent observer en temps rÃ©el comment lâ€™Ã©nergie solaire est pilotÃ©e et intÃ©grÃ©e dans le magasin qui est lui-mÃªme, pour une partie, en autoconsommation grÃ¢ce Ã des panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s sur la toiture.

Une dÃ©marche reproductible Ã grande Ã©chelle

Â« Dans un secteur en constante Ã©volution, IRISOLARIS Store est bien plus quâ€™un espace de vente. Il sâ€™impose comme un showroom de rÃ©fÃ©rence, alliant innovations technologiques et sens de lâ€™Ã©coute, au service dâ€™une expÃ©rience client optimale et dâ€™habitats intelligents, durables et parfaitement adaptÃ©s aux besoins de chacun. Â» commente SÃ©bastien Vilafranca, Directeur de IRISOLARIS Store. Lâ€™objectif, Ã terme, est de dÃ©ployer ce concept sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais en sâ€™appuyant sur les 7 agences de lâ€™entreprise, puis Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, afin de rendre accessible la technologie de IRISOLARIS Groupe au plus grand nombre et dâ€™aller encore plus loin dans la dÃ©carbonation des territoires.