RÃ©sultats agroclimatiques : les projets agrivoltaÃ¯ques de TSE confirment leur rÃ´le de protection climatique

AprÃ¨s trois annÃ©es d’expÃ©rimentation rigoureuse menÃ©e en partenariat avec l’INRAE, les coopÃ©ratives agricoles et les Chambres d’agriculture, TSE publie les premiers rÃ©sultats agronomiques consolidÃ©s de ses canopÃ©es agrivoltaÃ¯ques. Les donnÃ©es mesurÃ©es sur quatre sites pilotes (Somme, Haute-SaÃ´ne, Calvados, CÃ´te-d’Or) confirment le rÃ´le protecteur de ces installations face aux stress climatiques. L’annÃ©e 2025, marquÃ©e par des tempÃ©ratures record et un dÃ©ficit hydrique important, aura constituÃ© un test grandeur nature dÃ©montrant l’efficacitÃ© agronomique de l’agrivoltaÃ¯sme.

TSE, dÃ©veloppeur disposant de dÃ©monstrateurs agrivoltaÃ¯ques (5) en activitÃ© depuis 2022, poursuit sur 9 annÃ©es, son programme dâ€™expÃ©rimentation (choix des cultures et rotation agronomique, contexte pÃ©doclimatique, pilotage agroclimatiqueâ€¦). Alors que lâ€™annÃ©e 2025 a Ã©tÃ© plus chaude et ensoleillÃ©e que la normale, les solutions agroclimatiques ont dÃ©montrÃ© leur rÃ´le de protection climatique notamment en pÃ©riode de stress hydrique. PourÂ FrÃ©deric Imbert, Directeur R&D agro de TSEÂ : Â« Ces rÃ©sultats dÃ©montrent l’intÃ©rÃªt des systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques pour les productions alimentaires d’aujourd’hui et de demain, dans un contexte d’accÃ©lÃ©ration du changement climatique, marquÃ© notamment par une Ã©lÃ©vation des tempÃ©ratures moyennes chaque annÃ©e. Ces outils, notamment ceux dÃ©veloppÃ©s par TSE comme les ombriÃ¨res et les canopÃ©es, seront donc un des leviers majeurs Ã disposition du monde agricole, pour permettre de lutter contre le rÃ©chauffement climatique. Â»

Un microclimat rÃ©gulÃ© sous la solution agrivoltaÃ¯que Des rendements prometteurs pour les cultures et la prairie Un bilan hydrique amÃ©liorÃ© sous la solution agrivoltaÃ¯que Un confort thermique amÃ©liorÃ© pour les animaux

-1,4 Â°C en moyenne sur les journÃ©es les plus chaudes

Jusqu’Ã -7Â°C sous canopÃ©e lors d’un pic de chaleur cet Ã©tÃ© (Amance 30/06/25, Brouchy 18/07/25)

+2 Â°C les nuits les plus froides

Amplitude thermique rÃ©duite dâ€™environ 1Â°c sur 24h en moyenne sur l’annÃ©e

Les essais dÃ©montrent une amÃ©lioration du rendement sous le dispositif avec du pilotage agroclimatique (+18% de rendement contre zone non pilotÃ©e – Verdonnet, 2025)

Les rendements annuels totaux sont similaires entre canopÃ©e et tÃ©moin, avec une meilleure rÃ©silience en conditions sÃ¨ches (Souleuvre en Bocage, 2024 et 2025).

-35 % de rÃ©duction de lâ€™Ã©vapotranspiration potentielle en moyenne (Verdonnet, 2025)

-75% de jours de stress sur l’ensemble du cycle du soja (Amance, 2022)

Lâ€™ombrage diminue le rayonnement et apporte du confort aux animaux. Pendant les canicules de 2025, les vaches se reposaient Ã lâ€™abri du soleil sous la canopÃ©e, tandis que sur la zone tÃ©moin, elles cherchaient Ã rentrer sous les bÃ¢timents pour trouver un abri.

Â« Nous avons un an de recul, et nous nous apercevons que pendant les pÃ©riodes de fortes chaleurs, on atteint presque le double de tonnage de matiÃ¨res sÃ¨ches rÃ©coltÃ©es sous l’ombrieÌ€re, parce qu’on a une ombriÃ¨re qui a Ã©tÃ© rÃ©flÃ©chie vraiment pour l’agriculture (â€¦). Nous nous sommes Ã©galement aperÃ§us que passÃ© 20 degrÃ©s, le troupeau tÃ©moin attend directement Ã la barriÃ¨re pour rentrer dans le bÃ¢timent contrairement au troupeau sous l’ombrieÌ€re, qui lui souffre moins de la tempÃ©ratureÂ Â» Yoann Bizet, exploitant agricole Ã Souleuvre-en-Bocage et Ã©quipÃ© dâ€™une canopÃ©e agricole.

