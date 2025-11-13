RÃ©sultats agroclimatiques : les projets agrivoltaÃ¯ques de TSE confirment leur rÃ´le de protection climatique

ActualitÃ©s »

Résultats agroclimatiques : les projets agrivoltaïques de TSE confirment leur rôle de protection climatique

Publié le 13 November 2025

AprÃ¨s trois annÃ©es d’expÃ©rimentation rigoureuse menÃ©e en partenariat avec l’INRAE, les coopÃ©ratives agricoles et les Chambres d’agriculture, TSE publie les premiers rÃ©sultats agronomiques consolidÃ©s de ses canopÃ©es agrivoltaÃ¯ques. Les donnÃ©es mesurÃ©es sur quatre sites pilotes (Somme, Haute-SaÃ´ne, Calvados, CÃ´te-d’Or) confirment le rÃ´le protecteur de ces installations face aux stress climatiques. L’annÃ©e 2025, marquÃ©e par des tempÃ©ratures record et un dÃ©ficit hydrique important, aura constituÃ© un test grandeur nature dÃ©montrant l’efficacitÃ© agronomique de l’agrivoltaÃ¯sme.

TSE, dÃ©veloppeur disposant de dÃ©monstrateurs agrivoltaÃ¯ques (5) en activitÃ© depuis 2022, poursuit sur 9 annÃ©es, son programme dâ€™expÃ©rimentation (choix des cultures et rotation agronomique, contexte pÃ©doclimatique, pilotage agroclimatiqueâ€¦). Alors que lâ€™annÃ©e 2025 a Ã©tÃ© plus chaude et ensoleillÃ©e que la normale, les solutions agroclimatiques ont dÃ©montrÃ© leur rÃ´le de protection climatique notamment en pÃ©riode de stress hydrique. PourÂ FrÃ©deric Imbert, Directeur R&D agro de TSEÂ : Â« Ces rÃ©sultats dÃ©montrent l’intÃ©rÃªt des systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques pour les productions alimentaires d’aujourd’hui et de demain, dans un contexte d’accÃ©lÃ©ration du changement climatique, marquÃ© notamment par une Ã©lÃ©vation des tempÃ©ratures moyennes chaque annÃ©e. Ces outils, notamment ceux dÃ©veloppÃ©s par TSE comme les ombriÃ¨res et les canopÃ©es, seront donc un des leviers majeurs Ã  disposition du monde agricole, pour permettre de lutter contre le rÃ©chauffement climatique. Â»

 

 

  1. Un microclimat rÃ©gulÃ© sous la solution agrivoltaÃ¯que
  2. Des rendements prometteurs pour les cultures et la prairie
  3. Un bilan hydrique amÃ©liorÃ© sous la solution agrivoltaÃ¯que
  4. Un confort thermique amÃ©liorÃ© pour les animaux
  • -1,4 Â°C en moyenne sur les journÃ©es les plus chaudes
  • Jusqu’Ã  -7Â°C sous canopÃ©e lors d’un pic de chaleur cet Ã©tÃ© (Amance 30/06/25, Brouchy 18/07/25)
  • +2 Â°C les nuits les plus froides
  • Amplitude thermique rÃ©duite dâ€™environ 1Â°c sur 24h en moyenne sur l’annÃ©e
  • Les essais dÃ©montrent une amÃ©lioration du rendement sous le dispositif avec du pilotage agroclimatique (+18% de rendement contre zone non pilotÃ©e – Verdonnet, 2025)
  • Les rendements annuels totaux sont similaires entre canopÃ©e et tÃ©moin, avec une meilleure rÃ©silience en conditions sÃ¨ches (Souleuvre en Bocage, 2024 et 2025).
  • -35 % de rÃ©duction de lâ€™Ã©vapotranspiration potentielle en moyenne (Verdonnet, 2025)
  • -75% de jours de stress sur l’ensemble du cycle du soja (Amance, 2022)
  • Lâ€™ombrage diminue le rayonnement et apporte du confort aux animaux. Pendant les canicules de 2025, les vaches se reposaient Ã  lâ€™abri du soleil sous la canopÃ©e, tandis que sur la zone tÃ©moin, elles cherchaient Ã  rentrer sous les bÃ¢timents pour trouver un abri.

 

Â« Nous avons un an de recul, et nous nous apercevons que pendant les pÃ©riodes de fortes chaleurs, on atteint presque le double de tonnage de matiÃ¨res sÃ¨ches rÃ©coltÃ©es sous l’ombrieÌ€re, parce qu’on a une ombriÃ¨re qui a Ã©tÃ© rÃ©flÃ©chie vraiment pour l’agriculture (â€¦). Nous nous sommes Ã©galement aperÃ§us que passÃ© 20 degrÃ©s, le troupeau tÃ©moin attend directement Ã  la barriÃ¨re pour rentrer dans le bÃ¢timent contrairement au troupeau sous l’ombrieÌ€re, qui lui souffre moins de la tempÃ©ratureÂ Â» Yoann Bizet, exploitant agricole Ã  Souleuvre-en-Bocage et Ã©quipÃ© dâ€™une canopÃ©e agricole.

 

Les partenariats agricoles de TSE

  • CanopÃ©es de Brouchy (80) : Noriap, Chambre dâ€™agriculture de la Somme
  • CanopÃ©e de Verdonnet (21) et dâ€™Amance (70): Alliance BFC – Dijon cÃ©rÃ©ales
  • CanopÃ©e de Souleuvre-en-Bocage (14) : IDELE, Chambre dâ€™agriculture de Normandie, INRAE
