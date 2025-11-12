Quand les Ã©nergies renouvelables financent la lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Ã€ lâ€™occasion de la 5Ã¨me Ã©dition de la JournÃ©e contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, le rÃ©seau Cler met en lumiÃ¨re une dynamique inspirante : en France, des territoires mobilisent les revenus issus de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables pour financer des actions sociales en faveur des mÃ©nages en prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Dans un contexte de hausse des prix de lâ€™Ã©nergie, de rÃ©duction des aides Ã la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique MaPrimeRÃ©novâ€™ et de contraintes budgÃ©taires importantes pour les collectivitÃ©s territoriales, ces initiatives dÃ©montrent que les projets locaux dâ€™Ã©nergies renouvelables ne se limitent pas Ã produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© propre : ils peuvent aussi constituer un outil direct de lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique et dâ€™amÃ©lioration du quotidien des habitants les plus vulnÃ©rables.

En 2025, plus dâ€™un FranÃ§ais sur trois connaÃ®t des difficultÃ©s pour payer ses factures dâ€™Ã©nergie et 35 % souffrent toujours du froid dans leur logement1 â€“ soit 2,5 fois plus quâ€™en 2020, annÃ©e de lancement de la JournÃ©e. De nombreuses Ã©tudes dÃ©noncent lâ€™impact sur la santÃ© des foyers vivant en situation de prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. En effet, des systÃ¨mes de chauffages inadaptÃ©s ou des installations dÃ©fectueuses peuvent provoquer des intoxications au monoxyde de carbone (CO), tandis que lâ€™humiditÃ© et les moisissures liÃ©es Ã une mauvaise isolation dÃ©gradent durablement la salubritÃ© des logements et peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Face Ã ces enjeux, des acteurs locaux ont dÃ©cidÃ© de mettre en place des programmes dÃ©diÃ©s pour lutter sur leur territoire contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Si de nombreuses solutions existent, le rÃ©seau Cler met en lumiÃ¨re trois territoires exemplaires – dans la DrÃ´me, les CÃ´tes-dâ€™Armor et le Maine-et-Loire -, oÃ¹ les revenus issus de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables permettent de financer des actions sociales ciblÃ©es pour rÃ©duire la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Â« Chaque euro investi dans la transition Ã©nergÃ©tique locale peut amÃ©liorer concrÃ¨tement la vie des familles les plus touchÃ©es par la crise Ã©nergÃ©tique. Cette solidaritÃ© territoriale est au cÅ“ur du modÃ¨le de transition que nous dÃ©fendons Â» confie Anne Auclair, directrice du rÃ©seau Cler.

CommunautÃ© de Communes du Kreiz-Breizh ( CÃ´tes-dâ€™Armor) : lâ€™Ã©nergie citoyenne au service des mÃ©nages fragiles

La CommunautÃ© de Communes du Kreiz-Breizh a crÃ©Ã© en 2020 la sociÃ©tÃ© Ã‰nergies Renouvelables Kreiz-Breizh (ERKB), dont elle est lâ€™actionnaire unique. Cette structure a participÃ© au dÃ©veloppement de 4 projets Ã©oliens sur le territoire. Fin 2022, une participation a Ã©tÃ© cÃ©dÃ©e afin de sÃ©curiser la capacitÃ© dâ€™investissement et de lancer de nouveaux projets, notamment dans un parc photovoltaÃ¯que. Les revenus issus de ces participations ont permis de financer 35 000 â‚¬ sur trois ans pour soutenir le programme Slime* local, rÃ©duisant le reste Ã charge de la collectivitÃ©. Depuis 2023, plus de 280 mÃ©nages ont ainsi bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un accompagnement : visites Ã domicile, premiÃ¨res rÃ©parations dâ€™urgence et orientation vers des dispositifs adaptÃ©s (Fondation pour le logement des dÃ©favorisÃ©s, programme de rÃ©novation globale du bÃ¢ti, etc). Dans ce territoire rural du Centre Bretagne, marquÃ© par un habitat ancien et individuel, les interventions concernent souvent des logements vÃ©tustes, caractÃ©risÃ©s par la prÃ©sence dâ€™humiditÃ© et des dÃ©fauts dâ€™isolation.

*Le programme Slime, portÃ© par Cler Solutions, une filiale du rÃ©seau Cler, est un dispositif national pour repÃ©rer, orienter et accompagner des mÃ©nages en situation de prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique.

VallÃ©e de la DrÃ´me : des kits dâ€™isolation de chauffe-eau Ã©conomes grÃ¢ce Ã un fonds de solidaritÃ© issu de projet ENR

Au sein de la coopÃ©rative citoyenne dwatts, les installations photovoltaÃ¯ques en autoconsommation collective gÃ©nÃ¨rent non seulement une Ã©lectricitÃ© locale Ã prix maÃ®trisÃ© pour les usagers, mais aussi un fonds de solidaritÃ© dÃ©diÃ© Ã la lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Sur la premiÃ¨re annÃ©e dâ€™exploitation, la coopÃ©rative a ainsi gÃ©nÃ©rÃ© un excÃ©dent de 10 000 euros. Ce fonds a permis de financer lâ€™achat et lâ€™installation de kits dâ€™isolation de chauffe-eau pour des mÃ©nages en situation de prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Ces kits â€“ comprenant une jaquette isolante Ã installer sur le chauffe-eau, un limitateur de tempÃ©rature programmable, plusieurs mousseurs pour rÃ©duire le dÃ©bit dâ€™eau chaude et un guide Ã©cogestes ciblÃ©s-, permettent dâ€™Ã©conomiser jusquâ€™Ã 30 % dâ€™Ã©nergie et 15 % sur la facture d’eau, avec un retour sur investissement infÃ©rieur Ã deux ans (le coÃ»t dâ€™un kit fourni-posÃ© est dâ€™environ 400 euros). 24 premiers kits seront dÃ©ployÃ©s sur le premier semestre 2026, en partenariat avec les Compagnons BÃ¢tisseurs et le service public de lâ€™Ã©nergie intercommunal.

Mauges CommunautÃ© (Maine-et-Loire) : un parc Ã©olien citoyen au bÃ©nÃ©fice direct des familles

Le parc Ã©olien de lâ€™HyrÃ´me, co-portÃ© par des citoyens et Mauges CommunautÃ©, et mis en service le 1er juillet 2020, vend son Ã©lectricitÃ© directement Ã Enercoop. Une partie de la rÃ©munÃ©ration issue de la bonification de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est consacrÃ©e Ã un partenariat avec le CCAS de ChemillÃ©-en-Anjou pour financer des actions de lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Chaque annÃ©e, 6 000 â‚¬ sont ainsi reversÃ©s pour des interventions sociales, des diagnostics Ã©nergÃ©tiques auprÃ¨s des mÃ©nages et des actions collectives de sensibilisation (jeu autour des gestes de sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique dans la maison, ateliers de sensibilisation sur comment lire une facture dâ€™Ã©nergie). En tant que Territoire ZÃ©ro Non-Recours, ChemillÃ©-en-Anjou mobilise les Locaux-Moteurs pour aller Ã la rencontre des personnes et les informer sur les aides auxquelles elles peuvent recourir. Ces personnes qui se dÃ©placent aux domiciles des habitants et habitantes ont Ã©tÃ© formÃ©es au sujet de la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique pour dÃ©tecter des situations de et identifier des foyers en difficultÃ©.

1 BaromÃ¨tre Ã©nergie-info 2025 du mÃ©diateur national de lâ€™Ã©nergie