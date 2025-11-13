Avec trois nouvelles acquisitions, SATEP consolide sa position sur le marchÃ© de lâ€™efficience Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents

La SociÃ©tÃ© des Artisans de la Transition Ã‰nergÃ©tique, spÃ©cialiste des Ã©quipements de CVC et dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique poursuit sa croissance et agrandit ainsi son rÃ©seau qui compte dÃ©sormais dix entreprises sur tout le territoire franÃ§ais.

La SATEP annonce lâ€™intÃ©gration, au sein de son rÃ©seau, de trois nouvelles entreprises spÃ©cialisÃ©es dans lâ€™installation et la maintenance de systÃ¨mes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et autres Ã©quipements dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique (panneaux solaires, pompes Ã chaleur aÃ©rothermiques et gÃ©othermiques) : GÃ©otherm Solaire et Opale GÃ©othermie, dans les Hauts-de-France et la SociÃ©tÃ© Nouvelle Garraud, en Nouvelle-Aquitaine.

Ces acquisitions reprÃ©sentent une opÃ©ration stratÃ©gique pour SATEP, qui regroupe dÃ©sormais dix sociÃ©tÃ©s implantÃ©es sur tout le territoire franÃ§ais, employant un total de 205 collaborateurs pour un chiffre dâ€™affaires estimÃ© Ã plus de 37 millions dâ€™euros Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2025. Cela permet Ã©galement Ã SATEP dâ€™Ã©tendre son activitÃ© Ã une nouvelle rÃ©gion dynamique, les Hauts-de-France, et de solidifier son implantation en Nouvelle-Aquitaine, oÃ¹ il opÃ¨re dÃ©jÃ au travers de la sociÃ©tÃ© Concept & Co, entreprise intÃ©grÃ©e au rÃ©seau en 2024.

SATEP sâ€™impose comme un acteur de rÃ©fÃ©rence sur le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™efficience Ã©nergÃ©tique du bÃ¢timent, accompagnant plus de 60 000 clients Ã travers la France et contribuant Ã une Ã©conomie annuelle de plus de 5 000 tonnes de CO2. Ce dÃ©veloppement du groupe sâ€™inscrit dans un contexte de croissance du marchÃ© du CVC, qui est estimÃ©e Ã 4,3 % par an, dâ€™ici 2027.

Â« Nous sommes particuliÃ¨rement heureux de ces nouvelles acquisitions qui nous permettent dâ€™accÃ©lÃ©rer significativement notre dÃ©veloppement en France et dâ€™Ã©tablir une position forte dans les Hauts-de-France, trois ans aprÃ¨s la crÃ©ation de SATEP. Notre ambition est de bÃ¢tir un rÃ©seau pÃ©renne dâ€™acteurs solidement implantÃ©s sur leur marchÃ©, aux compÃ©tences et Ã la rÃ©putation Ã©tablies, afin de rÃ©pondre aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique. Pour les sociÃ©tÃ©s qui nous rejoignent, intÃ©grer SATEP signifie, Ã la fois conserver leur autonomie et lâ€™identitÃ© qui a fait leur succÃ¨s, bÃ©nÃ©ficier dâ€™un accompagnement opÃ©rationnel et financier pour accÃ©lÃ©rer leur dÃ©veloppement au long terme, tout en faisant partie dâ€™une communautÃ© dynamique et engagÃ©e avec un objectif commun.Â Â» Louis-Clair FranÃ§ois-Poncet et Lucien Roquette,Â co-fondateurs de SATEP.